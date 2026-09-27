杭州滿覺隴、四川青羊宮等 中國4個最有秋意賞桂花好去處

杭州滿覺隴 走進「滿隴桂雨」的金色山谷 位於浙江杭州西湖以南、南高峰與白鶴峰之間的滿覺隴，是一條依山而建的幽靜山谷，也是不少杭州人心目中最有秋意的地方。 滿覺隴因五代時興建的圓興院而得名，北宋年間寺院改稱「滿覺院」，「滿覺」即「圓滿的覺悟」，山谷亦由此得名。 桂花在西湖一帶的種植歷史可追溯至唐代，而滿覺隴自明代起已成為杭州賞桂最盛之地。每到金秋，滿覺隴內7,000餘株桂樹競相綻放，細小的金桂、銀桂藏在濃綠枝葉之間，山路看似平靜，空氣卻早已被清甜花香填滿。

杭州人賞桂，向來不只是看花，還喜歡坐在桂樹下喝一杯西湖龍井。當落花輕輕飄進茶盞，茶香與桂香交織，便是杭州獨有的秋日滋味。 值得一提的是，滿覺隴亦長年舉辦賞桂活動，早在2006年，「滿覺隴賞桂」便入選杭州市首批非物質文化遺產代表性項目，令一陣桂香不只留在山谷，也成為整座城市迎秋的儀式。 杭州滿覺隴資料 地址：浙江省杭州市西湖區滿覺隴路一帶

開放時間：村道及賞桂區一般全天開放；部分鄰近園區按個別開放時間安排

門票：村道免費；杭州少年兒童公園「滿隴桂雨」園區另行收費

建議逗留時間：2-3小時；如連遊石屋洞、楊梅嶺、理安寺及九溪煙樹，可預留半天

四川青羊宮 道觀深處的一抹蓉城秋香 位於四川成都青羊區一環路西二段的青羊宮，被譽為「川西第一道觀」，亦是西南地區規模較大的道教宮觀之一。 相傳其歷史可上溯至唐代，現存主要殿宇多為清代重建，青瓦飛簷、朱柱殿堂與古木庭院相映，步入其中，繁華成都的車流與喧鬧彷彿被隔在牆外。 成都的桂花往往在初秋第一場明顯降溫後才悄然盛放，而青羊宮是常被提及的賞桂點之一。 青羊宮的桂花，散落在殿宇、石階與古牆之間，當金黃色小花在深綠葉間綻放，香氣隨風穿過飛簷與庭院，清幽之中多了一分道觀特有的沉靜。

蘇州滄浪亭 桂香與竹影相映的宋韻園林 滄浪亭坐落於江蘇蘇州城南，是蘇州現存歷史最悠久的古典園林。其前身為五代時的池館，北宋年間，詩人蘇舜欽購得舊園，在水邊築亭，取《楚辭》「滄浪之水清兮，可以濯我纓」之意，命名為「滄浪亭」。 園林以山、水、廊、亭為骨架，外有水池環抱，內以假山為中心，長廊與花窗曲折相連，呈現出宋代文人園林清疏、蒼古的一面。 蘇州滄浪亭資料 地址：江蘇省蘇州市姑蘇區滄浪亭街3號

開放時間：約7:30至17:30；秋冬季一般至17:00閉園

台州國清寺 天台古刹裏的滿院桂香 坐落於浙江台州天台山麓的國清寺，始建於隋代年間，至今已有逾1,400年歷史，是中國佛教天台宗的發源地，也是日本天台宗的重要祖庭。 千多年來，國清寺在群山環抱中靜靜矗立，見證僧侶、香客與東亞文化交流的往來。國清寺規模宏闊，殿宇古樸，周邊有田野、古塔、溪流與山林，沒有太多刻意鋪陳的商業裝飾，反而保留了一種近乎山居生活的恬靜。 來到國清寺賞桂花，不必急着尋找最密集的一樹金黃，而是更適合放慢腳步，沿着古寺屋簷、放生池與田畔緩緩而行，感受桂香、草木清氣與淡淡香火交疊的氣味，卻像天台山的一聲鐘響，清淡而悠長。