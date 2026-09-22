遼寧眼利民警一眼鎖定疑犯　午飯順便拉人立功(有片)

遼寧葫蘆島，近日有幾名民警執行任務前到一間食肆用餐，其中一名民警與隔壁桌一男子恰巧對視，瞬間認出對方正是將要抓捕的疑犯，立即上前將其控制住。被網民大讚：「吃個飯順道立功」。
內地官媒《央視新聞》周日(20日)報道，遼寧葫蘆島幾名民警在出動之前在一間食肆用餐，上菜時，其中一名民警恰巧跟鄰桌轉頭探看的男子的視線對上一眼，竟瞬間認出對方就是一會兒要抓捕的疑犯，與其他民警簡單互交訊息後，眾人隨即起來跟鄰桌男子確認身分，終確認那人正正就是疑犯，民警自己都禁不住笑說疑犯「自首」了，隨即將對方拘捕。
網民：吃個飯就把事給辦了
報道指，被捕人為霍某，經查存在違法行為，目前已被公安機關依法采取行政強制措施。事件曝光後，內地網民紛紛為「火眼金睛」的民警點讚，佩服其專業：「吃個飯就把事給辦了」、「佩服這火眼金睛和敏銳的觀察能力」、「臉盲表示真的好佩服警察」、「吃個飯，立個功是順便的事」。
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