山東10歲男童一周被罰企超過700分鐘後跳河亡 班主任涉虐待被立案調查

山東省菏澤市鄆城縣一名10歲男童6月底在上學途中於校門口徘徊兩次，隨後獨自踩單車往宋金河遇溺身亡。事件曝光後，引發外界對學校及教師行為的關注。據荔枝新聞報道，男童家屬希望追究涉事教師的刑事責任。

根據家屬向媒體提供的說法，男童小君（化名）是鄆城縣一間小學四年級學生，事發於6月29日上午。當天上午7時43分、7時44分，小君兩度走到學校門口，卻沒有進入校園，之後獨自踩單單車前往宋金河。

家屬表示，小君抵達事發地點前，曾在一座橋上停留並觀察周遭環境。約上午8時02分，小君被發現於宋金河溺斃。家屬事後查看現場，認為事發河段水深並不高，孩子身高約1.5米；父親發現孩子時，他已躺在河岸蘆葦旁，附近無人聽到呼救聲。