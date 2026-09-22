山東10歲男童一周被罰企超過700分鐘後跳河亡 班主任涉虐待被立案調查

山東省菏澤市鄆城縣一名10歲男童6月底在上學途中於校門口徘徊兩次，隨後獨自踩單車往宋金河遇溺身亡。事件曝光後，引發外界對學校及教師行為的關注。據荔枝新聞報道，男童家屬希望追究涉事教師的刑事責任。
根據家屬向媒體提供的說法，男童小君（化名）是鄆城縣一間小學四年級學生，事發於6月29日上午。當天上午7時43分、7時44分，小君兩度走到學校門口，卻沒有進入校園，之後獨自踩單單車前往宋金河。
家屬表示，小君抵達事發地點前，曾在一座橋上停留並觀察周遭環境。約上午8時02分，小君被發現於宋金河溺斃。家屬事後查看現場，認為事發河段水深並不高，孩子身高約1.5米；父親發現孩子時，他已躺在河岸蘆葦旁，附近無人聽到呼救聲。
班主任涉掌摑拉耳朵學生
家屬認為，男童生前長期遭受教師體罰及長時間罰企，可能與其溺斃有關係。小君離世後，家屬在警方陪同下翻看校內閉路電視。家屬稱，影片顯示，事發前一周，班主任譚某某曾多次掌摑小君、揪頭髮、拉扯耳朵，小君更須長時間罰企。家屬統計，男童一周內被罰企時間超過700分鐘。據家屬說法，譚某某同時擔任小君的班主任以及語文、道德與法治課教師。
因證據不足 暫未拘捕班主任
案件9月4日進入司法程序，小君父親接到警方通知，得知警方將對譚某某涉嫌虐待被看護人罪立案調查；9月7日，家屬收到立案告知書。9月14日，家屬稱曾接獲檢察院通知，得知案件已移送檢察機關審查。不過，檢察機關目前並未批准逮捕譚某某。據家屬轉述及荔枝新聞報道，決定是基於「證據不足、事實不清」。鄆城縣檢察院則表示，目前案件仍在調查，最終調查結果及相關情況將以官方通報為準。
目前，男童死亡與其生前是否被老師體罰之間是否存在法律上的因果關係，以及涉事教師是否構成犯罪，仍有待警方及檢察機關進一步調查。
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