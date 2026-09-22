山西明長城遭煤企挖斷「抄近路」倒礦渣　官方罰百萬刑拘高層

萬里長城是中華民族精神象徵及世界文化遺產。但山西忻州寧武縣境內明長城郭家窯段卻被揭遭人為挖開缺口傾倒礦渣，持續損毀近二十年。涉事煤企為節省運輸成本，直接挖斷長城「抄近路」傾倒礦渣。當地文物部門多年雖然接獲舉報，惟未作出跟進處罰及上報，直至今年省級專案組介入調查，對企業罰款100萬元（人民幣，下同），企業負責人亦涉非法採礦、損毀文物罪被刑事拘留。
持續損毀近二十年 形成6米長缺口
《央視新聞》報道，郭家窯段明長城修建在陡峭山脊上，屬省級文物保護範圍。航拍畫面顯示，長城被攔腰截斷，形成一道長約6米的缺口。缺口一側緊鄰採礦區，另一側是煤企的排土場，大量礦渣隨意堆放。
報道稱，涉事煤企伙「神達朝凱煤業」，其前身為寧武朝凱煤業。有前員工透露，公司為節省渣土外運成本，直接在長城上挖開豁口，方便車輛就近排土。該煤企早於2007年到當地採礦，衛星遙感圖片顯示，2007年9月郭家窯段長城已出現人為損毀缺口，一度擴大至18米。其後，該企業為掩蓋違規行徑，甚至企圖用礦渣回填其中12米，最終形成了如今約6米寬的突兀斷口，對歷史文物造成了永久且不可逆轉的嚴重損毀。
十年舉報多次未獲跟進
有知情人士透露，自2015年至2025年，他們曾多次實名向地方相關部門舉報該煤企損毀長城的行徑，惟當地文物部門未有執法，反稱「沒有險情不需上報」或「已退出控制地帶」為由推諉，未作出跟進處罰及上報。
直到今年3月在舉報者和媒體推動下，山西省成立省級專案組調查。3月至4月，寧武縣文旅局對涉事企業兩次行政處罰，指其在文物保護單位控制地帶內建設，設計方案未經文物部門同意，破壞歷史風貌，共罰款100萬元。今年5月，神達朝凱煤業實際控制人湯某某、原董事長王某某涉非法採礦罪、損毀文物罪被刑事拘留，山西省組建省級專案組全面偵辦。
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