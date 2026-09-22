山西明長城遭煤企挖斷「抄近路」倒礦渣　官方罰百萬刑拘高層

萬里長城是中華民族精神象徵及世界文化遺產。但山西忻州寧武縣境內明長城郭家窯段卻被揭遭人為挖開缺口傾倒礦渣，持續損毀近二十年。涉事煤企為節省運輸成本，直接挖斷長城「抄近路」傾倒礦渣。當地文物部門多年雖然接獲舉報，惟未作出跟進處罰及上報，直至今年省級專案組介入調查，對企業罰款100萬元（人民幣，下同），企業負責人亦涉非法採礦、損毀文物罪被刑事拘留。

持續損毀近二十年 形成6米長缺口

《央視新聞》報道，郭家窯段明長城修建在陡峭山脊上，屬省級文物保護範圍。航拍畫面顯示，長城被攔腰截斷，形成一道長約6米的缺口。缺口一側緊鄰採礦區，另一側是煤企的排土場，大量礦渣隨意堆放。

報道稱，涉事煤企伙「神達朝凱煤業」，其前身為寧武朝凱煤業。有前員工透露，公司為節省渣土外運成本，直接在長城上挖開豁口，方便車輛就近排土。該煤企早於2007年到當地採礦，衛星遙感圖片顯示，2007年9月郭家窯段長城已出現人為損毀缺口，一度擴大至18米。其後，該企業為掩蓋違規行徑，甚至企圖用礦渣回填其中12米，最終形成了如今約6米寬的突兀斷口，對歷史文物造成了永久且不可逆轉的嚴重損毀。