習特會｜習近平將國事訪美　人民日報：是中美建設性戰略穩定關係重大契機

國家主席習近平今日將啟程前往美國，進行3日國事訪問。美國總統特朗普形容習近平到訪是大事。《人民日報》則發表評論指習近平今次訪美，是中美推進建設性戰略穩定關係的重大契機。
《人民日報》今日發表署名「鐘聲」的評論，指習近平今次訪美意義重大、舉世矚目，並將為推動構建中美建設性戰略穩定關係注入關鍵動力。文章指出，中美兩國的差異過去、現在、將來都會有，但不妨礙雙方堅持以合作為主線。文章指出，構建中美建設性戰略穩定關係關鍵在於雙方相向而行，雙方應珍惜來自不易的良好勢頭，美方尤其要保持政策連貫性及穩定性，將中美合作的正面預期為雙邊關係及兩國發展注入穩定性。文章又指，今次中美元首在華盛頓會晤，是兩國推進建設性戰略穩定關係的又一重要契機，希望美方與中方一道深化合作、管控分歧，共同走出一條新時代大國正確相處之道，更好造福兩國並惠及世界。
據報中國企業CEO不會隨團
早前有報道指，多間中國企業的代表可能會加入訪美團，包括比亞迪、小米、寧德時代、中際旭創等。不過，美國傳媒引述華府官員報道，預計跟隨習近平訪美的中國商務代表團，不包括中國企業的行政總裁，規模與出席國宴的美國企業代表不相稱。美方代表方面，美國傳媒報道，多間美國企業高層星期四(24日)晚將到白宮出席總統特朗普為習近平設的國宴，包括Meta的朱克伯格、輝達的黃仁勳、OpenAI的阿爾特曼等。
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