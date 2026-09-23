習特會｜習近平將國事訪美　人民日報：是中美建設性戰略穩定關係重大契機

國家主席習近平今日將啟程前往美國，進行3日國事訪問。美國總統特朗普形容習近平到訪是大事。《人民日報》則發表評論指習近平今次訪美，是中美推進建設性戰略穩定關係的重大契機。

《人民日報》今日發表署名「鐘聲」的評論，指習近平今次訪美意義重大、舉世矚目，並將為推動構建中美建設性戰略穩定關係注入關鍵動力。文章指出，中美兩國的差異過去、現在、將來都會有，但不妨礙雙方堅持以合作為主線。文章指出，構建中美建設性戰略穩定關係關鍵在於雙方相向而行，雙方應珍惜來自不易的良好勢頭，美方尤其要保持政策連貫性及穩定性，將中美合作的正面預期為雙邊關係及兩國發展注入穩定性。文章又指，今次中美元首在華盛頓會晤，是兩國推進建設性戰略穩定關係的又一重要契機，希望美方與中方一道深化合作、管控分歧，共同走出一條新時代大國正確相處之道，更好造福兩國並惠及世界。