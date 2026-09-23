習特會｜駐美大使謝鋒：台灣問題等四條紅線「不容挑戰」

「習特會」在即，駐美大使謝鋒23日在官媒《人民日報》發表文章示警，稱中方在台灣問題、民主人權、道路制度、發展權利四條紅線不容挑戰，指中國堅持走和平發展道路，希望美方相向而行，以中美和平共處促進世界和平安寧。 謝鋒以「推動中美建設性策略穩定關係落實」為題指出，此次訪問是中美兩國元首半年內實現國是互訪，也是中美關係及國際關係中的「里程碑事件」，強調雙方應以此次訪問為契機，進一步「把準方向、增進共識、排除干擾、加快步伐」。

「競爭有度的良性穩定」 文章將中美關係概括為4個方向，首先是「合作為主的積極穩定」，中美共同利益遠大於分歧，合作共贏是主流，更是大勢。雙方要落實兩國元首重要共識，發揮好政治外交和經貿磋商兩大機製作用，拓展兩軍、執法、衛生、農業、旅遊、科技、人文等各領域交流，不斷拉長合作清單，壓縮問題清單，攜手多辦有利於兩國和世界的大事、好事，促進中美雙贏、世界共贏。 其次是「競爭有度的良性穩定」。中美肯定有競爭，但應該是良性的，要在取長補短中共同進步，在你追我趕中共創未來，而不是在零和博弈中彼此消耗。人工智能關乎全人類福祉，中美應該比的是怎樣更好驅動創新發展、確保安全可控、促進文明互鑑、完善全球治理，推動人工智能向上向善、造福人類，不能再設「矽幕」，更不能搞人工智能版「星球大戰」。

點名「不能搞AI星球大戰」 第三是「分歧可控的常態穩定」。有分歧不可怕，關鍵在於建設性管控。中美數輪經貿磋商取得積極進展說明，只要雙方秉持平等、尊重、互惠的態度相向而行，就可以找到解決彼此關切的辦法。管控分歧重在誠信，談成了就要付諸行動，不能說一套做一套。美方應該停止炮製所謂「國家安全」、「經濟失衡」、「強迫勞動」等名目，對華濫施遏止打壓。 最後是「和平可期的持久穩定」。堅守底線，維護和平可期的持久穩定。中美合則兩利，鬥則俱傷。要跨越「修昔底德陷阱」，避免「大國政治的悲劇」，守住不衝突不對抗的底線。「中國的主權、安全和發展利益不容侵犯，台灣問題、民主人權、道路制度、發展權利四條紅線不容挑戰。中國堅持走和平發展道路，希望美方相向而行，以中美和平共處促進世界和平安寧」。