馬斯克上央視稱「中國太棒了」　點名讚上海、北京及西安

官方《央視財經》23日播出馬斯克專訪片段，他表示：「中國太棒了，是一個了不起的國家，我鼓勵世界各地的人都去中國看看，讓他們自己去探索。」他指只要時間允許，就應該盡可能前往中國，因為「中國值得一看的東西太多了」。

繼8月11日曾在社交平台直言「中國太棒了，我強烈建議大家去看看」後，美國特斯拉（Tesla）執行長馬斯克（Elon Musk）再度公開大力推薦盛讚中國，甚至點名上海、北京、西安等城市，還力邀世界各地民眾親自到中國走一趟。

「記得多看看窗外」

談到推薦的行程，馬斯克特別提到上海、北京和西安，還建議體驗中國高鐵。他分享，自己曾搭乘高鐵從北京前往西安，「體驗特別棒」，不僅高鐵站相當壯觀，沿途景色也令人印象深刻。

馬斯克還特別提到西安兵馬俑，形容「是世界奇蹟之一」，並笑稱搭高鐵時不要一直低頭滑手機，「記得多看看窗外，沿途風光美不勝收」。至於為何一再鼓勵外國人親自到中國體驗，馬斯克直言：「因為以我的語言根本無法充分展現中國的魅力，中國太棒了。」