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出版：2026-Sep-23 17:26
更新：2026-Sep-23 17:26

杭州住宅大廈電動單車停放處起火 爆炸聲四起濃煙包圍整棟樓宇(有片)

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杭州住宅大廈電動單車停放處起火 爆炸聲四起濃煙包圍整棟樓宇(有片）

杭州一棟住宅大廈的電動單車停放處起火，濃煙包圍整棟樓宇。(互聯網)

杭州今早(23日)一棟住宅大廈發生火警，大量濃煙冒出包圍整棟樓宇，場面嚇人。報道指，起火點是一個電動單車的停車處。網上片段所見，起火處火勢頗猛烈，濃煙向上竄覆蓋了大廈。有網民稱，多輛電動單車連環爆炸，可聽到此起彼伏的爆炸聲。大火約20分鐘內撲熄，幸無造成傷亡。

事發於早上7時29分，現場為西湖區雙雲里的住宅區。報道指，不少居民穿著睡衣沿著樓梯緊急疏散。有人捂著口鼻、低頭躲避濃煙，現場氣氛緊張。由於火光熊熊和濃煙包圍大廈，外界一度擔心造成傷亡。消防接報後迅速趕抵現場，於7時50分撲滅火勢，無人命損失。現場一片狼藉，多輛電動單車燒剩鐵架。

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