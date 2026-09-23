杭州住宅大廈電動單車停放處起火 爆炸聲四起濃煙包圍整棟樓宇(有片）

杭州今早(23日)一棟住宅大廈發生火警，大量濃煙冒出包圍整棟樓宇，場面嚇人。報道指，起火點是一個電動單車的停車處。網上片段所見，起火處火勢頗猛烈，濃煙向上竄覆蓋了大廈。有網民稱，多輛電動單車連環爆炸，可聽到此起彼伏的爆炸聲。大火約20分鐘內撲熄，幸無造成傷亡。
事發於早上7時29分，現場為西湖區雙雲里的住宅區。報道指，不少居民穿著睡衣沿著樓梯緊急疏散。有人捂著口鼻、低頭躲避濃煙，現場氣氛緊張。由於火光熊熊和濃煙包圍大廈，外界一度擔心造成傷亡。消防接報後迅速趕抵現場，於7時50分撲滅火勢，無人命損失。現場一片狼藉，多輛電動單車燒剩鐵架。
杭州突发火灾。 9月23日上午7时29分，浙江杭州西湖区双云里小区8幢电动自行车停放点发生火灾，现场浓烟滚滚，一度蔓延至整栋楼。 杭州消防接警后迅速赶赴现场，7时50分许火势被扑灭。 目前官方通报：暂无人员伤亡。 https://t.co/4todY7gzr7— 海王LuFFY (@curshlinn) September 23, 2026
坐标：杭州良渚三墩，一回迁房小区，因车库新能源电车起火，导致车库内电车连环爆，火势熊熊，浓烟滚滚，能听到此起彼伏的爆炸声！不知又要造成多少伤亡！ 这引发了人们对高层建筑和车库新能源电车安全的讨论：高层失火，人们如何第一时间安全撤离？ 地下车库新能源电车燃爆会不会“火烧连车”？ 安全隐患太多了！— 文雍 (@huang3feng) September 23, 2026
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