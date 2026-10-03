湖北景點｜黃石百年水泥廠歎水泥咖啡 世界級工業遺產處處打卡位

水泥是城市發展的黏合劑，支撐着無數重要的國家建設，記載着萬丈高樓平地起的都市進程。但在這裏，「水泥」卻成了咖啡和雪糕的模仿對象，變成能吃下肚的在地文創！ 始建於清末的黃石華新水泥廠，是北京人民大會堂、武漢長江大橋等宏大基建的幕後功臣。老廠房早已退下火線，近年活化重生；倉庫不再存放砂石、水泥漿，改由小酒館、特色影院、網紅咖啡廳進駐，它正以世界級工業遺產的身份，繼續充當湖北的黏合劑，凝聚社區，宣揚黃石輝煌的工業歷史。

黃石華新水泥廠 全球唯一完整濕法水泥工藝廠 位於湖北的黃石市，距離省會武漢只有半小時的高鐵車程。這裏是中國近代的工業搖籃──被譽為「亞洲第一天坑」的黃石國家礦山公園（前身為大冶鐵礦），以及本文介紹、曾被毛主席稱讚為「遠東第一」的黃石華新水泥廠（前身為大冶湖北水泥廠）都座落於此。 如今，舊水泥廠已活化為華新1907文化公園，是目前全球唯一完整保留濕法水泥製造工藝的建築群，更是黃石工業歷史寶庫和活見證。 走進華新1907文化公園，猶如闖進一個「鋼鐵森林」：高聳的水泥窯筒、斑駁的傳送長廊、凌空交錯的鋼架、紅磚落地拱窗、復古蒸氣火車……停擺的工業遺產，每一項都是拍照的絕佳題材。

黃石華新水泥廠清末建成 運作100年始停產 眾所周知，中國是享譽世界的「基建狂魔」。在這個開天闢地、修橋築路的進程中，水泥，扮演着不可或缺的角色。黃石華新水泥廠正是中國現代建設史的起點之一。 清朝末年，洋務運動為國家打開了現代化契機，洋務派官員在各地開礦、築鐵路，並大力改善國防裝備以自強求富，對水泥需求應運而生。 清光緒33年（1907年），湖廣總督張之洞為修築粵漢鐵路，在黃石招商籌措水泥工廠，黃石華新水泥廠的前身大冶湖北水泥廠因而成立，是中國近代最早開辦的三家水泥廠之一（編按：另外兩家為唐山啟新洋灰公司、廣東士敏土廠）。

抗日戰爭時期，工廠一度將設備拆遷退守大後方，1945年才於黃石現址重建，翌年更從美國進口了兩條頂級的大型水泥濕法旋窯完整設備（如今的1、2號窯），是當時亞洲技術最先進、生產規模最大的水泥廠房，因而得到毛主席「遠東第一」的讚美。 至於被命名為「華新窯」的3號窯，則由中國人自行設工施工，1977年投產，該技術更曾反向出口至海外20多條生產線。由清末走到千禧，華新水泥廠運作百載，一直至2007年才「退休」，見證了中國水泥工業從萌芽、發展，到走向現代化的歷史進程。

改革開放後，中國的現代化發展一日千里。自1985年開始，中國連續40年蟬聯全球水泥生產的消費大國第一位。微軟創辦人蓋茨（Bill Gates）更曾引述驚人的數據，指中國在2011至2013年的3年間所用的水泥（約66億噸），比美國整個20世紀（1900至1999年）100年間所用的水泥還要多！ 由北京人民大會堂到武漢長江大橋，青藏鐵路到京珠高速，再到舉世三峽大壩以及港珠澳大橋等超級工程，華新水泥廠倒出的每一噸水泥，都成了國家現代發展的堅實基石，是中國崛起的築夢者，更是中國速度的活見證。