蕭伊自爆分手主因為Joeman不想結婚　承認戀愛腦毫無保留

網紅蕭伊近日擔任愛莉莎莎的Podcast節目《莎晨報》嘉賓，提及與著名YouTuber Joeman的2年舊情，坦言自己在這段戀情中宛如「苦命公主」，並公開提分手的真正原因是男方不想結婚，Joeman每次談到相關話題就會不耐煩。
自覺事業差距產生自卑
蕭伊表示稱與Joeman剛認識時很快就陷入熱戀，然而在相處過程中，她因自認工作成就不如對方而產生自卑心，導致一再退讓，「可能被他一束花就感動到，可能他在自媒體的成就太高了，那時候覺得很榮幸可以認識到他。」原本在家中備受寵愛如同「小公主」的她，到了男方家卻要整理桌子、落樓取外賣，甚至偶爾要充當司機開車接送男方，自嘲變成了「苦命公主」。
她也提到Joeman先前陷入爭議風波時一度陷入低潮時，自己即便正和家人食飯，但一收到對方需要陪伴的訊息，便會立刻拋下一切，直奔男方家。
此外，蕭伊稱為配合Joeman一向對於個人生活低調的要求，幾乎九成的社交平台發文內容皆出現限制，必須延遲數日才能發布，兩人始終無法公開放閃。至於最終的分手主因，則是Joeman對婚姻話題相當敏感，一聊到就會情緒爆發，長期處於拖延狀態。讓喜愛小孩、渴望組織家庭的她感到相當難過，深思熟慮後，下定決心主動提出分手。
分手時一度認為Joeman仍是很好的人
蕭伊坦承自己是「戀愛腦」，只要喜歡上一個人，就會毫無保留的付出。分手當下，她仍覺得Joeman是很好的人，後來她才逐漸得知「這2年有很多秘密」，包括許多傷害她的事情，令她大受打擊，一度哽咽落淚。
文章授權轉載自《中天新聞網》，按此查看原始文章
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