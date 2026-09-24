蕭伊自爆分手主因為Joeman不想結婚　承認戀愛腦毫無保留

網紅蕭伊近日擔任愛莉莎莎的Podcast節目《莎晨報》嘉賓，提及與著名YouTuber Joeman的2年舊情，坦言自己在這段戀情中宛如「苦命公主」，並公開提分手的真正原因是男方不想結婚，Joeman每次談到相關話題就會不耐煩。

自覺事業差距產生自卑

蕭伊表示稱與Joeman剛認識時很快就陷入熱戀，然而在相處過程中，她因自認工作成就不如對方而產生自卑心，導致一再退讓，「可能被他一束花就感動到，可能他在自媒體的成就太高了，那時候覺得很榮幸可以認識到他。」原本在家中備受寵愛如同「小公主」的她，到了男方家卻要整理桌子、落樓取外賣，甚至偶爾要充當司機開車接送男方，自嘲變成了「苦命公主」。