南京幼稚園食堂炒鑊洗地拖　正副園長遭撤職

南京信息工程大學附屬幼兒園被揭食安問題，包括廚房員工用鐵鑊洗拖把、在洗菜池洗頭刷鞋，6月更曾發生50名幼兒飯後集體嘔吐事件。南京當局前天（22日）公布，幼兒園正、副園長被撤職，廚師被開除，政府相關責任人遭警告，後續將依法依紀進一步嚴肅處理、絕不姑息。

據內媒報道，在6月30日該幼兒園50名幼童，在午飯後集體嘔吐，院方至9月開學仍未向家長解釋。擔任保健老師兼食堂安全員的王老師發現，食堂存在多種違規行為，包括在炒菜鍋洗拖把、坑渠蓋，在洗菜池加入有毒消毒液洗蚊帳等。雖然王老師曾多次向園長反映，情况未得到改善，最終決定辭職，並傳媒揭露有關情况。