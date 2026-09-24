南京幼稚園食堂炒鑊洗地拖　正副園長遭撤職

南京信息工程大學附屬幼兒園被揭食安問題，包括廚房員工用鐵鑊洗拖把、在洗菜池洗頭刷鞋，6月更曾發生50名幼兒飯後集體嘔吐事件。南京當局前天（22日）公布，幼兒園正、副園長被撤職，廚師被開除，政府相關責任人遭警告，後續將依法依紀進一步嚴肅處理、絕不姑息。
據內媒報道，在6月30日該幼兒園50名幼童，在午飯後集體嘔吐，院方至9月開學仍未向家長解釋。擔任保健老師兼食堂安全員的王老師發現，食堂存在多種違規行為，包括在炒菜鍋洗拖把、坑渠蓋，在洗菜池加入有毒消毒液洗蚊帳等。雖然王老師曾多次向園長反映，情况未得到改善，最終決定辭職，並傳媒揭露有關情况。
南京江北新區聯合調查組周二（22日）查看該校後廚閉路電視影片，證實該校衛生管理存在嚴重問題。
王老師向內媒表示，擔心揭發事件後，再也找不到工作，但想了兩天兩夜後覺得「不能對不起孩子」。《北京晚報》發評論文章表示，「善待吹哨人、保護守護者，讓敢說真話的人有前路、有底氣」。
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