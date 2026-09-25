台灣大學男生宿舍浴室便溺被埋伏斷正 百人圍觀遭戲稱「安屎之亂」(有片)

台灣大學男生宿舍的浴室和廁所分開設置，惟近期一直有學生在浴室內大便，導致室內充斥難聞氣味，引發一眾宿生不滿，但是始終抓不到真兇。周三（23日）晚上多位學生在浴室附近埋伏，至翌日(24日)凌晨終發現疑似涉事學生，消息傳開後，隨即引來逾百名學生到場圍觀起哄，現場一度相當喧鬧，最後由學校駐衞警將涉事男子帶走，有人指出涉事男子的身分為醫學系大一生。

傳為醫學系大一生 稱肚子不舒服

駐衛警透露，被帶走男子的確是台大學生，被問到為何要在浴室大便，男子表示，「進去浴室時，肚子很不舒服，就直接上了」，但是後續有將現場清理乾淨。此外，學生反映，此潛在其他樓層也有出現狀況，但駐衛警表示，無法判斷是否為同一人所為。

校方回應，基於教育之責，對事發環境將進行消毒清潔，另外也會對涉事學生的不當行為依校規處置，並協助安排輔導。此事在台大學生社交平台被戲稱為「安屎之亂」，更有人稱「擒屎皇」、「應該可以寫進『屎記』」。亦有台大畢業生稱早在數年前就有人會在浴室大便，「學弟們恭喜了，抓到了20年前我們沒抓到的屎魔俠」、「只有今天的是他拉的，之前都不是，還有其他屎王」。