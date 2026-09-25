澳門中學兩男生爭執　插班生亮蝴蝶刀刺傷對方臉

澳門開學不足一個月再發生校園傷人案，繼9月1日一名中六男學生向女教師淋通渠水，北區一間中學周四（24日）有兩名中三男生爭執，其中一名插班生亮出蝴蝶刀刺向對方臉龐，幸受害人只受輕傷，已經出院。據了解，兩人均未成年，早前疑在網上討論遊戲攻略而積怨。司警呼籲青少年遇矛盾衝突時，應保持冷靜克制，勿以暴力解決問題。

疑犯為今年9月剛入學的插班生，早前因在網上討論遊戲攻略，被一名男同學取笑，雙方從此結怨。周四早上11時許，該名男同學行經插班生座位時，不慎觸碰對方的椅子，雙方發生口角拉扯。插班生從褲袋取出長約11厘米、未開鋒的蝴蝶刀，刺向受害人臉部，又抓傷對方頸項。老師和其他學生立即制止，校方立即通報司警局關注少年組。