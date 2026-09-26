四川宜賓三小時內兩度地震　4級以上重慶及成都有震感

四川省宜賓市高縣26日清晨接連發生地震，短短3小時內連續兩震，分別為4.5級及4.4級，兩起地震震源深度均僅5公里。除了震央附近的宜賓、高縣等地明顯有感，重慶、成都等周邊城市也傳出震感，不少民眾在睡夢中被搖醒。 綜合內媒報道，「中國地震台網」正式測定，第一起地震發生於清晨5時01分，震央位於北緯28.52度、東經104.67度，四川宜賓市高縣發生4.5級地震，震源深度5公里。 震源深度5公里 沒想到約3小時後，上午7時57分同一區域再次發生地震，震央位於北緯28.51度、東經104.66度，為4.4級地震，震源深度同樣為5公里。短時間內連續發生兩次4級以上地震，也引發當地民眾關注。

由於兩次地震震源都相當淺，周邊地區震感明顯。地震發生後，多名內地網友在社交平台留言表示感受到搖晃，有宜賓民眾形容一早「被搖醒」，部分高縣、珙縣及宜賓市區居民也紛紛分享地震消息。

不少人直呼「太近了」 震感甚至一路傳到周邊城市，包括重慶、成都、瀘州、自貢等地都有民眾回報有感。有網友在網上分享位置截圖，顯示所在地距離震央僅約7公里，讓不少人直呼「太近了」。 此外，成都高新減災研究所也曾發布地震預警資訊，部分地區在地震波抵達前收到警報。地震局在第一起地震後啟動四級地震應急響應，四川省地震局也派出現場工作隊趕赴震區，協助進行震情調查及應急處置。 截至目前，官方尚未通報人員傷亡或重大災情，震區交通、電力及通信等主要設施運作大致穩定。