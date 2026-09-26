台女涉當日本詐騙集團「下線」　騙取老翁金塊值數百萬

日方警方昨日通報一名80多歲老翁遭假冒警察、檢察官騙走重達3公斤金塊，市值約7,456萬日圓（約372萬港元），遂安排老翁再度「假裝受騙」設局，當場逮捕負責取走贓物的「下線」31歲台灣籍林姓女子。 日本《MBS新聞》報道，遭逮捕的是31歲、自稱從事貸金業的台灣籍女子林容萱（リン・ロンシェン）。她涉嫌與他人共謀，25日前往奈良市一名80多歲男子住家，企圖騙取1.8公斤、價值約4,258萬日圓（約212萬港元）的金塊，當場遭警方逮捕。 交出資金接受「調查」

警方調查發現，這名老翁自今年6月起，幾乎每天接到自稱警察、檢察官的男子來電，對方謊稱老翁名下銀行帳戶涉及非法開設，要求他交出資金接受「調查」，甚至聲稱這樣才能避免遭到逮捕。 老翁信以為真，9月9日按照對方指示，將3公斤、價值約7,456萬日圓的金塊放在自家門口，隨後遭詐騙集團取走。不過，對方的要求並未就此停止，老翁之後又被要求購買更多金塊。

台籍女取金塊遭逮 由於老翁再次購買金塊時引起店家懷疑，店家隨即向警方通報，案件因此曝光。警方隨後請老翁配合調查，準備假金屬，繼續「假裝受騙」，等待詐騙集團成員上門取貨。 25日，林容萱依照指示現身取走「金塊」，警方立即將她逮捕。警方認為她疑似負責接收詐騙所得的「下線」，目前正進一步調查她是否與9月9日老翁遭騙走3公斤金塊的案件有關，以及背後是否還有其他共犯。 面對警方訊問，林容萱則表示「等律師來之前什麼都不說」，目前保持沉默。