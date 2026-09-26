海事局：南海海域舉行兩天實彈射擊　珠江口外禁航

中菲南海海上爭端持續之際，中國官方發布航行警告，宣布28日及30日在南海部分海域進行實彈射擊，兩天上午8時至下午5時實施禁航，相關船隻禁止駛入。 據中國海事局官網消息，廣東珠海海事局發布航行警告，指定海域將於9月28日及30日進行實彈射擊作業，每日上午8時至下午5時禁止船舶駛入。 與仁愛礁並非同一海域 新加坡《聯合早報》指出，從公告的禁航區經緯度顯示，實彈射擊區域大致位於珠江口外、萬山群島南側的海域，與中菲近期爭議的仁愛礁並非同一海域。

中國官方並未在航行警告中說明此次實彈射擊的具體軍事任務或參演兵力，不過公告發布時間正值中菲南海爭端持續之際，也引發外界關注。

指菲方中秋節期間挑釁 中菲近期再度因南海仁愛礁問題爆發摩擦。菲律賓海岸防衛隊25日指控，中方船隻阻撓菲方前往仁愛礁進行駐軍補給，導致任務未能完成。菲律賓長期在仁愛礁一艘二戰時期軍艦「馬德雷山號」上維持駐軍，並定期派遣船隻進行人員及物資補給。 對此，中國海警局發言人姜略表示，菲律賓24日派出運補船，企圖為非法「坐灘」在仁愛礁的船隻進行運補，中方依法採取管制措施。他並指菲方在中國中秋節期間採取挑釁行徑，違背此前相關共識。