韓正聯合國演說不點名批評美國 促解除封鎖古巴

國家副主席韓正9月26日在聯合國大會發表演說，雖未直接點名美國，但在中東與古巴議題方面不點名批評美方，要求尊重波斯灣國家在內的中東國家主權與安全，並敦促「相關國家」停止以武力威脅古巴、全面解除對古巴的封鎖與制裁。

盼尊重中東主權和安全

《路透社》報道，韓正表示，「中國認為，包括海灣國家在內的中東國家，其主權和安全都應受到尊重。」他並強調，大國應肩負維護國際和平與安全的特殊責任，帶頭遵守規則、維護法治。韓正同時將矛頭指向古巴問題，「中國敦促相關國家立即停止以武力威脅古巴，立即、全面解除對古巴的封鎖和制裁。」