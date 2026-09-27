韓正聯合國演說不點名批評美國 促解除封鎖古巴

國家副主席韓正9月26日在聯合國大會發表演說，雖未直接點名美國，但在中東與古巴議題方面不點名批評美方，要求尊重波斯灣國家在內的中東國家主權與安全，並敦促「相關國家」停止以武力威脅古巴、全面解除對古巴的封鎖與制裁。
盼尊重中東主權和安全
《路透社》報道，韓正表示，「中國認為，包括海灣國家在內的中東國家，其主權和安全都應受到尊重。」他並強調，大國應肩負維護國際和平與安全的特殊責任，帶頭遵守規則、維護法治。韓正同時將矛頭指向古巴問題，「中國敦促相關國家立即停止以武力威脅古巴，立即、全面解除對古巴的封鎖和制裁。」
韓正表示，「中國主張，世界上的所有國家，不論大小，都是國際社會平等成員，世界事務應由各國協商共同處理。」報道指出，這番表態正值美國持續對古巴施壓之際，美國方面大幅阻礙石油輸入古巴；古巴電力系統今月曾全面崩潰，導致數百萬人陷入停電。
報道表示，韓正的強硬表態出現在「習特會」後不久，這場會談展現中美元首友好氛圍，但在聯合國大會上，中方再次強調其對美國部分外交政策的立場。
文章授權轉載自《中天新聞網》，按此查看原始文章
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