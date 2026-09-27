習特會｜福雙及平平成都乘包機赴美國 資深獸醫飼養員陪同

《新華社》報道，為保障「平平」、「福雙」跨洋運輸安全與舒適，中方團隊制定詳細運輸方案，準備新鮮竹筍、竹子、蘋果和應急藥物，並提前對兩隻熊貓開展運輸適應訓練。飛行期間，機艙溫度、濕度保持在熊貓舒適範圍內。

報道指出，美方資深獸醫和飼養員隨機陪同「平平」、「福雙」前往美國，及時觀測身體狀態，照料其健康與飲食。至於中方已安排兩批獸醫、飼養員提前赴動物園做好各項準備。抵達亞特蘭大後，「平平」、「福雙」將接受隔離檢疫，中方人員將駐園照顧兩隻熊貓度過隔離檢疫期，開展適應與行為訓練，幫助牠們盡快適應新環境。

福雙下月6歲生日

「福雙」出生於2020年10月18日，幼年時個性較為靦腆，隨著年齡增長，性格逐漸變得活潑，累積不少粉絲。至於「平平」出生於2020年3月17日，從小就受到粉絲喜愛，圓滾滾的腦袋、亮麗的毛色與身形，讓牠在熊貓迷人氣高企。