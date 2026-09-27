柬埔寨電騙園區｜精通中文警當頭目內應辦簽證　半年賺20萬美元

《柬中時報》報道導，根據柬埔寨反貪局25日發布通報指出，警察Phe Phat Pheng為移民警察中尉，調查發現，他疑似涉入協助外籍人士非法入境。報道指出，裴勇平涉嫌在2026年1月至6月期間，處理至少301宗出入境，累積收取20.21萬美元。由於調查目前仍未結束，實際涉案金額可能進一步增加。

柬埔寨一名精通中文的30歲警察，涉嫌為中國籍張姓電騙頭目工作，並利用職務之便協助被列入黑名單、從事網路詐騙的外國人非法入境柬埔寨，從中收取超過20萬美元（約158.5萬港元）。

調查人員還發現，Phe Phat Pheng加入多個以中文交流的聊天群組，負責協調外國人入境、接送以及簽證等事宜，並按照不同需求訂出收費標準。例如2025年6月4日，裴勇平疑似收取2,507美元，協助19人辦理普通簽證、4人辦理旅遊簽證及相關VIP服務；同年8月17日，又疑似收取1,480美元，協助2人辦理電子及普通簽證手續。

助黑名單及持假護照旅客入境

更令人關注的是，Phe Phat Pheng涉嫌替代號「OD」的中國籍蔡姓電騙集團頭目工作，蔡男真實身分被確認為中國籍張姓男子。Phe Phat Pheng涉嫌在機場替相關外國人提供入境便利，包括遭柬埔寨列入黑名單、禁止入境者，以及持假護照或涉嫌從事網騙的人員。