張雪機車二百員工赴意大利觀賽集體失竊 背囊現金簽名相被盜

「張雪機車」二百人團隊赴意大利米蘭觀看世界超級摩托車錦標賽（WSBK）卻集體遭竊，他們在當地搭乘的大巴被竊賊落手，除背囊、衣物、運動相機、現金，連選手簽名相也遭殃，團隊已向警方報案。

搭乘大巴遭洗劫

《央視新聞》報道，根據團隊成員發布的影片，多名人員發現隨身物品遭竊，大巴遭竊賊「光顧」。被洗劫的物品包括背囊、衣服、運動相機、現金、行動電源等，就連選手的簽名照也不見。

這次張雪機車團隊約200人前往意大利，主要是為替旗下車手助威。9月26日WSBK意大利站WorldSSP組別首回合正賽登場，張雪機車的車手Valentin Debise從第3排出發，開賽後因其他車手發生碰撞，賽事一度發紅旗，賽事重新後縮減至13圈，最終拿下第4名。另一名張雪機車車手、64號Federico Caricasulo則因意外未能完賽。