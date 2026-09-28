好人好事｜內地女離港前一天中1萬元麥當勞券　走訪多區請陌生人開餐(有片)

內地一名訪港女網民在社交媒體分享，日前在離港前一天，透過「支付寶惠出境」活動，抽中價值1萬元的麥當勞券，她隨即化身「麥當勞俠」，起走訪多間麥當勞分店，主動請陌生顧客開餐，並將過程發布至小紅書，有趣和暖心的舉動獲不少網民讚賞。

涉事女事主的小紅書帳號其後已改名為「香港麥當勞俠」。她在帖文提到，獲獎後得到很多朋友給予建議，「於是就做點瘋狂且好玩的事情」。女事主說，踏出第一步真的很難，「一個i人在麥當勞門口抓人請客，混亂到中文英文齊發……」幸第一波很順利完成。第二波就改為於店內大喊「『誰要吃麥當勞嗎，我來給你買！』……」詎料大家都微笑搖頭，幸好有朋友前來幫忙「推銷」，把食物送給小朋友、老人等，當晚的她興奮激動得難以入睡，她說：「看到大家都驚喜和開心，真的讓人感覺非常非常的幸福！！！」最後一天就到尖沙咀去請客。