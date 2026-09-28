好人好事｜內地女離港前一天中1萬元麥當勞券　走訪多區請陌生人開餐(有片)

內地一名訪港女網民在社交媒體分享，日前在離港前一天，透過「支付寶惠出境」活動，抽中價值1萬元的麥當勞券，她隨即化身「麥當勞俠」，起走訪多間麥當勞分店，主動請陌生顧客開餐，並將過程發布至小紅書，有趣和暖心的舉動獲不少網民讚賞。
涉事女事主的小紅書帳號其後已改名為「香港麥當勞俠」。她在帖文提到，獲獎後得到很多朋友給予建議，「於是就做點瘋狂且好玩的事情」。女事主說，踏出第一步真的很難，「一個i人在麥當勞門口抓人請客，混亂到中文英文齊發……」幸第一波很順利完成。第二波就改為於店內大喊「『誰要吃麥當勞嗎，我來給你買！』……」詎料大家都微笑搖頭，幸好有朋友前來幫忙「推銷」，把食物送給小朋友、老人等，當晚的她興奮激動得難以入睡，她說：「看到大家都驚喜和開心，真的讓人感覺非常非常的幸福！！！」最後一天就到尖沙咀去請客。
網民：善良的女孩 請一直好運吧！
帖文結尾，女事主認為自己「只是一個幸運的傳遞者，因為我沒付出甚麼金錢，而且這個我自己肯定也是吃不完，何樂而不為呢？」她感謝活動機構，以及私信她前來幫忙送餐的姐妹，讓她能夠將幸運傳遞下去。
不少內地網民表示羨慕與感動，形容看到帖文「就感覺到了幸福」、「善良的女孩 請一直好運吧！」、「你真的很棒，善良慷慨執行力強」、「看得心暖暖的」、「把自己的好運傳遞給更多人，漂亮又善良的姑娘你會一直好運」。
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