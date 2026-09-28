台灣六旬漢暴斃巴士3日 乘客上車方揭發

台灣新北市發生罕見的巴士乘客陳屍案。一名患有阿茲海默症的60歲男子搭乘巴士後未再下車，隨車停放於總站整整3天均未被發現。直到司機休假後重新出車載客，乘客驚見男子倒臥在後門座位旁死亡多日。警方調查指，事件初步排除他殺。台北市公運處認定業者未落實車輛巡視與管理疏失裁定罰3萬元台幣；巴士公司新店客運則坦承疏失，已將司機停職處分。
司機未清車檢查 停職處分
案件涉及巴士是新北市新店客運644線。據當地警方調查，高姓男子於本月24日晚間8時40分許，從新店區青潭停車場站上車，當晚10時30分巴士返抵總站收班，司機未仔細檢查車內即離去。適逢中秋連假，該輛巴士在總站停放3天未營運，該司機休假結束後，於本月27日清晨6時45分重新開車上路，過程中未發現車內異狀。
直到6時55分，巴士民眾陸續上車時，有乘客驚見高男倒臥在後車門博愛座與隔板間的地板上，嚇得連忙告知司機並報警處理。警芳及消防抵現場，經檢視高男肢體已僵硬、明顯死亡。警方封鎖現場採證，確認遺體無明顯外傷、車內亦無打鬥痕跡，初步排除外力介入，全案已報請台北地檢署檢察官相驗以厘清確切死因。據了解，高男與80多歲老父同住於新北，其妻兒則居住在中國大陸。高父接到警方通知前往認屍時悲痛萬分，表示兒子患有阿茲海默症，懷疑是返家途中搭錯車發生意外。
另外，監視器畫面發現司機關門時僅目視後方，並未走到車廂後段落實清車檢查，存在嚴重疏失，惟他目前身心處於不穩定狀態，先予停職處分，後續將全力配合警方調查。
訂閱 《am730》 電子報每周精選內容直送收件箱📧 掌握重要新聞資訊📈 財經投資🤖AI科技生活 🍽 美食玩樂 🛍 消費優惠 📰 城中熱話 提交代表本人同意接收am730所發出的推廣電郵，你可查閱本網站的私隱政策。