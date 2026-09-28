台灣六旬漢暴斃巴士3日 乘客上車方揭發

台灣新北市一名患有阿茲海默症的60歲男子搭乘巴士後未再下車，隨車停放於總站整整3天均未被發現。直到司機休假後重新出車載客，乘客驚見男子倒臥在後門座位旁死亡多日。(網上圖片)

台灣新北市發生罕見的巴士乘客陳屍案。一名患有阿茲海默症的60歲男子搭乘巴士後未再下車，隨車停放於總站整整3天均未被發現。直到司機休假後重新出車載客，乘客驚見男子倒臥在後門座位旁死亡多日。警方調查指，事件初步排除他殺。台北市公運處認定業者未落實車輛巡視與管理疏失裁定罰3萬元台幣；巴士公司新店客運則坦承疏失，已將司機停職處分。

司機未清車檢查 停職處分

案件涉及巴士是新北市新店客運644線。據當地警方調查，高姓男子於本月24日晚間8時40分許，從新店區青潭停車場站上車，當晚10時30分巴士返抵總站收班，司機未仔細檢查車內即離去。適逢中秋連假，該輛巴士在總站停放3天未營運，該司機休假結束後，於本月27日清晨6時45分重新開車上路，過程中未發現車內異狀。