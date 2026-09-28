李克勤內蒙演唱會遲大到　觀眾臨時救場連唱20首歌撐2小時(有片)

李克勤在內蒙古包頭市舉行多位歌手參與的「拚盤」演唱會，因為極端天氣而遲到超過2小時，其中買票入場的內地草根歌手侯浪接獲主辦單位緊急邀請，臨危受命登台救場，面對3萬名觀眾，未有任何準備的侯浪展現穩健台風，在舞台上接連演唱近20首歌曲，獨自苦撐2多小時。(網上圖片)

香港歌手李克勤上周六(26日)在內蒙古包頭市舉行多位歌手參與的「拚盤」演唱會，因為極端天氣而遲到超過2小時，其中買票入場的內地草根歌手侯浪接獲主辦單位緊急邀請，臨危受命登台救場，面對3萬名觀眾，未有任何準備的侯浪展現穩健台風，在舞台上接連演唱近20首歌曲，獨自苦撐2多小時。李克勤趕抵現場後親自向侯浪致謝，兩人於舞台上熱情擁抱，事件也讓侯浪一戰成名。

凌晨零時半終上台

《九派新聞》報道，演唱會於當日晚上7時半舉行，參演歌手亦包括另一港星陳慧嫻。李克勤趕赴包頭市時，因為呼和浩特冰雹天氣，飛機被迫降落太原，之後改搭接駁電車，又跑到電量耗盡，之後改乘的士，最終遲到超過2小時，至凌晨零時半才終於上台，他向現場觀眾鞠躬致歉，接連說了六七聲「對不起」，表演完已是凌晨一時多。

草根歌手侯浪「一戰成名」

報道指，在5名歌手表演完畢後，大約有8成觀眾選擇留下等待李克勤，包括也特別買票來朝聖偶像李克勤的內地草根歌手侯浪，想不到臨時被主辦單位緊急邀請登台救場。未有任何準備的侯浪之前表演最多只有6000名觀眾，今次面對有3萬人在舞台上撐了2個多小時，唱了近20首歌，包括多首Beyond歌曲。他事後表示，只是買票來看演出，沒想到要救場，自己還毫無準備，有甚麼歌唱甚麼歌，當時也沒有考慮太多，只能盡力做到最好。