殯儀館前賣咖啡　攤主：賺錢膽子要大　被稱「蜜血殯城」(有片)

綜合《極目新聞》、《觀察者網》等內地媒體報道，上周三(23日)有網民拍攝到在鹽城響水縣一殯儀館門口，有一名男子正在擺攤賣咖啡。據指攤主網名「漢哥」是80後的當地人，帳號有逾5,000粉絲，主要售賣自駕遊及露營風格的咖啡。他自稱為「殯儀館擺攤賣咖啡第一人」，更直言在響水掙錢「膽子要大」。由於小縣城咖啡原本不好賣，此前他多在夜間擺攤，生意冷清，於是決定轉戰殯儀館改在早晨售賣。漢哥表示，每天清晨5時開檔，9時收檔，並指：「這地方生意好啊，天天有人，每天都有生意，就是多少的問題。」他解釋稱，早上出殯的人多，不少家屬熬夜守靈，賣咖啡是為了給「兄弟姐妹提提神」。

內地一名男子早前在江蘇鹽城一間殯儀館門口擺攤賣咖啡，並直言「這地方生意好」、掙錢「膽子要大」。網民對此調侃他為「商業鬼才」，甚至給咖啡取名「蜜血殯城」、「古冥咖啡」等。

網民為咖啡取名「古冥咖啡」、「蜜血殯城」

事件曝光後，網民紛紛調侃他是「商業鬼才」，甚至給咖啡取名「陰陽咖啡點」、「古冥咖啡」、「蜜血殯城」。不過，也有人覺得此舉有些違和，認為殯儀館氣氛悲傷，擺攤賣咖啡不太合適。對此，漢哥回應稱，顧客都是帶著悲傷的心情來喝咖啡的，現場並無人發笑。

響水縣殯儀館工作人員隨後回應稱，該攤販並非館內人員，屬於外來流動攤販，近期出現過兩三次。館方已對其進行勸導，攤主也承諾不再前來。漢哥隨後亦發視頻表示，在響水殯儀館賣咖啡到此結束，指自己已不想再去其它殯儀館擺攤。