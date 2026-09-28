深圳景點公園設智能淋浴房 掃碼即用有熱水附洗漱用品

《深圳晚報》報道，深圳多個公園、景點及機場近年陸續設置智能淋浴房，方便運動或遊玩後滿身大汗的民眾及遊客掃碼付費沖涼。有晨跑習慣的深圳市民在公園跑完步後，直接掃碼淋浴後即可上班，比回家更省時便利。

報道指，有晨跑習慣的李小姐，在深圳人才公園跑畢5公里後，走到公園一角的自助淋浴房，掃碼開門，淋浴後即可以清清爽爽直接上班。她表示以往跑步後，只能隨便用毛巾擦一擦汗，在夏天時黏黏糊糊上班特別難受，現在則可直接在公園沖個熱水澡，她指淋浴房熱水穩定、空間乾淨，還配了置物架和掛鉤，「幾塊錢就能解決，比回家折騰方便多了」。

10分鐘收費5元人民幣

類似的設施在行山熱點筆架山公園同樣設有，該公園每到假日，便吸引大量市民爬山打卡或健身，許多民眾也要「帶汗下山」，現在則可以在山腳使用智能淋浴間。筆架山公園遊客王先生指，淋浴間浴室空間寬敞，牆上和門背後都有多個掛鉤，可掛毛巾、衣物、洗漱用品。裡面還有自助寄存櫃，整體衛生乾淨、沒有異味，地面乾爽整潔，出水量大、水溫穩定，幾乎一開就有熱水。價格方面，王先生說，5元人民幣洗10分鐘很划算，還可選擇立即開始或延遲2分鐘計費。