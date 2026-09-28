浙江「活塞漢」可樂樽套下體 卡死腫到發紫尷尬送院

浙江省杭州市中醫院日前公布一宗病例，一名50歲男子獨自在家期間，「一時興起」將空可樂瓶套在自身隱私部位，數分鐘後下體迅速充血，可樂瓶口「卡住」軟組織，導致其折騰兩小時自救未果，前端更水腫發紫，最終在家人陪同下尷尬就醫。 男子在被卡住初期因窘迫而未有即時求醫，反而躲在衛生間內嘗試自救。他先後找來食用油、洗潔精及熱水等物品試圖潤滑鬆解，但熱水的刺激反而加劇微血管擴張，導致水腫與充血急劇惡化，整個前端部位迅速腫脹並呈現暗紫色。

在兩小時後，男子最終向家人求助，並前往醫院急診。醫生檢查發現，堅硬的塑膠瓶口已深深嵌入高度腫脹的軟組織中，龜頭顏色發暗、皮膚溫度偏低。醫生評估，此時已出現嚴重的物理性嵌頓，若再拖延，海綿體組織將發生不可逆轉的缺血性損傷，甚至面臨壞死。醫院隨後緊急為男子安排手術，順利移除瓶口，他經手術後恢復良好，兩天後順利出院，臨走時他紅著臉說了一句「下次再也不敢手賤了！」 超過12小時恐需切除 醫生提醒若被異物卡住，先停手，再用毛巾包着冰袋隔着布冷敷（千萬別讓冰直接接觸皮膚），減輕充血和水腫；然後平躺、抬高局部，減少血液繼續往那兒灌；接着從前端向卡壓處輕輕、持續按壓幾分鐘，把水腫「擠」回去一點，有時能爭取到寶貴的鬆脫空間。做完這些，立刻到正規醫院泌尿外科（男科）急診。到了醫院，請如實告訴醫生三件事：是什麼異物、什麼材質、卡了多久。這直接決定醫生用什麼工具、從哪兒下手。不好意思說，反而會耽誤事。

異物嵌頓的處理是有「時間窗」：0～2小時，以充血水腫為主，及時就醫大多能完整取出、不留後遺症；超過4小時，組織開始缺血，神經可能受損；超過12小時，壞死風險顯著升高，嚴重者甚至可能面臨部分切除。