商務部公布中美300億美元對等減稅框架

中國商務部周一(28日)公布中美貿易理事會和「300億對300億」對等降稅框架有關情況。新華社報道，據介紹，2026年5月，中美兩國元首在北京會晤，同意雙方建立政府間貿易理事會。9月20日至23日，中美雙方在美國紐約和華盛頓舉行第八輪經貿磋商，就中美貿易理事會工作規程、「300億對300億」對等降稅框架職責文件、降稅產品清單等達成共識。 美國大豆仍被徵10%額外關稅 美國貿易代表格里爾於美國時間周日發表聲明，稱300億美元商品對等減稅，為30%美國出口到中國的貨品「解鎖」更容易打入中國市場。白宮公布獲中國減稅的農產品名單包括粟米、小麥、高粱、肉類、乳製品和植物油，但不包括大豆，即其仍被徵收10%額外關稅。至於獲美方減稅清單則包括咖啡機、多士爐、餐具，毛毯和床單，也包括玩具、煙火、假花、聖誕樹裝飾燈和其他節日裝飾，以及兒童汽車座椅。路透社稱，中國的減稅產品清單似乎是為了落實購買170億美元美國農產品的承諾；根據去年達成的協議，中方已恢復大規模採購美國大豆。美聯社稱，減稅框架包括了1,619項美國輸往中國產品，中國出口到美國產品則涉及77項類別。

貿易理事會將優化雙邊貿易 商務部公布指，根據工作規程，貿易理事會的任務是優化雙邊貿易，將討論優化雙邊貿易的安排和影響貿易的問題。相信貿易理事會將為中美在經貿領域不斷拉長合作清單、壓縮問題清單提供重要平台和機制保障，助力中美建設性戰略穩定關係。 對等關稅：超過90%產品免除全部相互加徵關稅 中美雙方在貿易理事會框架下就300億美元對等降稅框架達成共識。雙方商定對各自規模約為300億美元（參照2024年度雙邊貿易額）的進口產品，在符合雙方各自國內法律和程序的基礎上，以對等方式提供降低關稅待遇。其中超過90%的產品，將免除相互加徵的全部關稅，享受最惠國關稅待遇。

降稅中國產品涵蓋玩具、家電、節日禮物 美國產品包括農產品煤炭 雙方基於各自市場需要和產業利益，商定了對等降稅產品清單。美方將對玩具、家電、嬰兒用品、廚衛用品、節日禮物等約300億美元自華進口商品降低關稅。中方將對農產品、個人護理用品、醫療器械、煤炭等約300億美元自美進口商品降低關稅。雙方商定共同公佈各自降稅產品清單。後續，雙方將在履行各自國內相關法律程序後，同步實施降稅。這一安排有助於穩定中美貿易，為中國相關產品對美出口創造較好條件，也有利於滿足國內市場需求，加強雙方在農產品、能源、製成品、消費品等領域的貿易合作。

雙方同意在貿易理事會下設立農業工作組，討論包括監管和市場準入在內的相關議題，處理貿易關切，擴大農業領域務實合作。農業工作組計劃在2026年底前召開首次會議。中方將通過工作組會議繼續推動美方解決中方農業領域關切。

商務部美大司負責人解讀第八輪中美經貿磋商成果 商務部美洲大洋洲司負責人就有關經貿磋商成果進行以下解讀： 一、關於貿易理事會 經過磋商，中美雙方同意在中美經貿磋商機制項下建立中美貿易理事會，主要任務是優化雙邊貿易。雙方經貿團隊已就理事會的任務、架構、職責、磋商安排等達成共識，將後續公佈。貿易理事會將首先就「300億對300億」對等降稅框架進行討論，以期達成共識。貿易理事會框架下設立了農業工作組，並還將考慮優化雙邊貿易的其他安排。相信貿易理事會將為中美在經貿領域不斷拉長合作清單、壓縮問題清單提供重要平台和機制保障，推動中美經貿關係持續穩定向好發展。

二、關於「300億對300億」對等降稅安排 為落實兩國元首會晤重要共識，中美雙方基於相互尊重、平等協商，在貿易理事會框架下就300億美元對等降稅安排舉行多輪磋商，現已達成共識。雙方同意以對等方式降低自對方進口的規模約300億美元產品的關稅，其中各自約90%產品的關稅將降至最惠國稅率水平。雙方將在按照各自國內法律履行相關程序後，同步實施降稅安排。對等降稅安排的有關情況將後續公佈。這一安排有助於繼續穩定中美經貿關係，為我相關產品對美出口創造較好條件。

三、關於擴大煤炭貿易 中美雙方經貿團隊達成共識，中方自美進口煤炭關稅將納入「300億對300億」對等降稅框架，這將有利於中方在2027年和2028年每年自美進口煤炭。進口美國煤炭既是對中國國內煤炭市場的有益補充，也將為美國煤炭行業帶來穩定的經濟收入和就業，有利於穩定和拓展中美雙邊貿易。期待在雙方共同努力下，中美煤炭領域合作不斷深化，實現互利共贏。 四、關於中美投資理事會 經過磋商，中美雙方同意在中美經貿磋商機制項下建立中美投資理事會。理事會將為雙方搭建機制化溝通平台。雙方經貿團隊將圍繞潛在投資機遇和投資障礙開展常態化對話，在符合兩國各自法律和監管要求的前提下，提升政策透明度和可預期性，回應企業合理關切。

五、關於農業工作組 今年5月，中美兩國經貿團隊就推動解決雙方部分農產品非關稅壁壘和市場準入問題達成一系列積極共識，並原則同意將相關產品納入「300億對300億」對等降稅框架。其後雙方經貿團隊圍繞農業議題開展專業務實的磋商。在此背景下，雙方同意在中美貿易理事會下設立農業工作組，由中國商務部和美國貿易代表辦公室共同牽頭，兩國相關監管機構參與。工作組將圍繞農產品雙向市場準入、監管等問題開展討論。雙方同意在2026年年底前舉行工作組第一次會議。中方將通過工作組會議繼續推動美方解決中方農業領域關切。

六、關於金融服務 近年來，中國自主擴大金融服務開放，得到了國際社會的認可，很多美資機構也從中受益。此次雙方在金融服務領域達成原則共識。中方將依法依規審批包括美資在內的各國金融服務機構在華展業和設立分支機構申請。中方希望美國亦為中資金融機構提供公平、透明、穩定的政策環境。 七、關於中美人工智能對話 在本輪磋商中，雙方同意，在中美經貿磋商機制下，何立峰副總理與貝森特財長作為中美各自牽頭人建立人工智能對話，並進行了首次對話，交流人工智能相關風險和惠益。雙方約定在今年11月底前舉行下一次對話。雙方同意建立人工智能事件的溝通渠道。

八、關於吉隆坡經貿磋商聯合安排延期 2025年10月，中美雙方在吉隆坡就解決各自關切的經貿問題達成聯合安排，將雙方各自部分關稅和非關稅措施暫停實施至2026年11月10日。本次經貿磋商中，中美雙方同意在將吉隆坡經貿磋商聯合安排延期至2027年1月10日的基礎上，繼續積極探討這一事項，旨在達成雙方同意的解決方案。此種安排一方面為雙方各自盤點、評估聯合安排落實情況，思考下一步如何推進中美經貿關係提供了空間，另一方面通過一定期限的延期和繼續積極討論相組合的方式，為雙方企業合作提供相對穩定、可預期的政策環境。相信雙方將繼續努力，通過年底前的高層經貿互動，就繼續延期找到積極的解決方案。

九、關於增加中美直航航班 兩國間客運航班對促進兩國人員往來、人文交流和經貿合作發揮著重要作用。本次磋商中，中美雙方就增加直航客運航班交換了意見。雙方同意就增加中美航班及相關事宜保持溝通。 十、關於落實歷次磋商共識 去年以來，雙方舉行八輪經貿磋商，圍繞促進雙邊貿易投資等共同關心的重要經貿議題，達成了一系列互利、平衡、積極的經貿成果，維護了兩國經貿關係的總體穩定。本次磋商中，中美雙方重申並再次承諾將繼續落實好歷次經貿磋商達成的共識。這將為兩國經貿合作創造有利條件和穩定環境，也對促進全球經濟發展具有重要意義。