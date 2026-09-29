杭州女為加薪跨省乘高鐵到上海上班　日花4小時通勤

杭州女跨省乘高鐵到上海上班 日花4小時通勤

浙江杭州31歲女子因工作地點搬遷至上海，去年10月起開始每天跨省通勤。她每天清晨5點多起床，搭乘高鐵前往上海上班，單程通勤時間接近2小時，每月交通費約2,000人民幣（約2,338港元）。長途通勤影片近日引發網友熱議，不少人形容她是「高精力打工仔」。 當事人阿仔她從事教育工作，居住在杭州市臨平區。過去一直在杭州工作，但由於公司搬遷至上海，她去年10月決定跟隨公司前往上海任職。 新職位月薪多5000人民幣 阿仔表示，上海工作的待遇如薪金、社會保險及住房公積金較好，新職位月薪約高出5,000人民幣。雖然曾考慮過通勤距離過遠的問題，但考慮工作穩定性及待遇後，最終決定每天往返杭州與上海。

5時半起床 晚上6時多回家 她每天清晨5點半起床，先駕車約10多分鐘前往高鐵站，再搭乘約40多分鐘的高鐵抵達上海，之後轉乘巴士前往公司，單程通勤時間接近2小時。下班後則沿相同路線返回杭州，影片拍攝當日晚上6時20分回家；若要加班可能晚上9、10點才抵達。 為了確保每天能順利往返，她與同事會提前一周排定工作時間，並預訂下一周高鐵車票。她估計每個月跨省通勤的交通費約2,000人民幣。 長途通勤過程中也曾遇到突發狀況。阿仔回憶，去年颱風期間，她搭乘的返程高鐵行經嘉興南站時，受到暴雨影響臨時停運，所有乘客被要求下車。由於當時人身處異地，她只能臨時召網約車經高速公路，經過近1小時後才回到杭州家中。

疲憊令她產生「不想出門上班」念頭 雖然不少網友稱讚她「精力充沛」，但阿仔坦言，長期奔波並不輕鬆。她表示，剛開始的一、兩天還能適應，但隨著工作量愈來愈多，到了休息日前往往已經非常疲憊，甚至會產生「不想出門上班」的念頭。她也曾多次考慮放棄這種生活方式，但認為要在杭州與上海兩地找到人工及待遇都合適的工作並不容易，因此目前仍選擇繼續堅持。 阿仔表示，她過去曾短暫在上海租樓，但當地租金高於目前跨省通勤的交通費。此外，她在杭州家中飼養的寵物也是促使她每天回家的重要原因。她說，寵物是自己的精神寄託，如果沒有牽掛，或許會選擇在上海居住。