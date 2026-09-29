吉林漢嫉妒母親關心表哥 啤酒投毒致5人送院囚6年

內媒報道，吉林長春一名30歲男子周某（化姓）因嫉妒母親照顧及關心表哥，竟在與表哥聚餐時向啤酒裏下毒，導致表哥李某（化姓）和4名飯店人員中毒。長春市中級人民法院二審判決，以故意殺人罪判處周某有期徒刑6年。
去年4月30日，無業男子周某將事先購買的5克某物質粉末分裝到眼藥水瓶中並注入清水，隨後在飯店與表哥聚餐時，周某將準備的一瓶某物質部分加入表哥飲用的啤酒瓶中。
表哥李某飲用後察覺味道異常，誤認為是啤酒質量問題，叫來飯店服務員試飲。之後，李某和4名飯店人員出現頭暈、噁心等症狀，被送到醫院救治。救治期間，李某意識不清、發熱、生命體徵不穩定。次日零時許，民警在醫院拘捕周某，周某供認向表哥李某的啤酒中投毒。後醫院對李某對症治療，中毒症狀得到緩解，李某等人均未死亡。
抑鬱症復發
據周某供述，他抑鬱症復發，母親總說他懶惰，不找工作，表哥李某一人在長春市工作，母親讓他照顧表哥。他覺得母親對他的關心根本不夠，反而表哥得到了母親的情感照顧，且表哥有體面的工作，這使他感到自己很無能。2025年4月30日上午，他突然萌生一個想法，想把表哥殺掉，「這樣母親就只能把情感留給他一個人了」。
長春市寬城區人民法院一審以故意殺人罪判處周某有期徒刑八年。周某不服，提出上訴。2026年3月30日，長春市中級人民法院二審判決撤銷一審法院的判決，以故意殺人罪判處周某有期徒刑六年。
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