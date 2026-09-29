吉林漢嫉妒母親關心表哥 啤酒投毒致5人送院囚6年

吉林長春一名30歲男子周某（化姓）因嫉妒母親照顧及關心表哥，竟在與表哥聚餐時向啤酒裏下毒，導致表哥李某（化姓）和4名飯店人員中毒。長春市中級人民法院二審判決，以故意殺人罪判處周某有期徒刑6年。

內媒報道，吉林長春一名30歲男子周某（化姓）因嫉妒母親照顧及關心表哥，竟在與表哥聚餐時向啤酒裏下毒，導致表哥李某（化姓）和4名飯店人員中毒。長春市中級人民法院二審判決，以故意殺人罪判處周某有期徒刑6年。

去年4月30日，無業男子周某將事先購買的5克某物質粉末分裝到眼藥水瓶中並注入清水，隨後在飯店與表哥聚餐時，周某將準備的一瓶某物質部分加入表哥飲用的啤酒瓶中。

表哥李某飲用後察覺味道異常，誤認為是啤酒質量問題，叫來飯店服務員試飲。之後，李某和4名飯店人員出現頭暈、噁心等症狀，被送到醫院救治。救治期間，李某意識不清、發熱、生命體徵不穩定。次日零時許，民警在醫院拘捕周某，周某供認向表哥李某的啤酒中投毒。後醫院對李某對症治療，中毒症狀得到緩解，李某等人均未死亡。