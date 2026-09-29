貴州龍里凌晨車禍釀7死　19歲司機涉酒後駕駛兼超載被捕

貴州省黔南州龍里縣9月29日凌晨發生致命車輛，一輛汽車追撞停放在道路右側的重型半掛式卡車，造成車內7人死亡。警方初步調查發現，19歲司機涉嫌酒後駕駛被捕，而且車輛在意外時出現超載。
根據龍里縣公安局發布的警情通報，事故發生於當日凌晨1時42分，地點位於龍里縣龍溪大道。警方接獲報案後，立即啟動應急方案，並聯合應急、醫療等部門趕赴現場。
法定載5人
警方初步調查指出，19歲王姓男子持有C1駕駛執照，當時駕駛一輛汽車沿龍溪大道行駛。該車法定載客人數為5人，但事故發生時實際不止5名乘客。警方表示，該車追撞停放在道路右側的重型半掛式卡車，導致車上7人死亡。
事故發生後，警方對駕駛人進行酒精測試。初步檢測結果顯示，王姓司機血液酒精濃度為每100毫升66毫克，警方初步認定事故涉及酒後駕駛。
目前，調查、死者善後及其他後續工作仍在進行中，車禍原因及相關責任仍待進一步調查結果。
文章授權轉載自《中天新聞網》，按此查看原始文章
訂閱 《am730》 電子報每周精選內容直送收件箱📧 掌握重要新聞資訊📈 財經投資🤖AI科技生活 🍽 美食玩樂 🛍 消費優惠 📰 城中熱話 提交代表本人同意接收am730所發出的推廣電郵，你可查閱本網站的私隱政策。