上海男17樓高空擲物砸爛Tesla 事後問AI「請教」點甩身

上海一名男子將垃圾從17樓窗戶拋下，擊中一架Tesla Model Y電動車，導致天窗破損。事後，該男子還向人工智能（AI）「請教」脫責策略，最終仍被公安識破(網上圖片)

上海一名男子因與妻子發生口角後洩憤，將垃圾從17樓窗戶拋下，擊中一架Tesla Model Y電動車，導致天窗破損。事後，該男子還向人工智能（AI）「請教」脫責策略，企圖蒙混過關，最終仍被公安識破，目前已被刑事拘留並被工作單位解聘。

事發於8月21日上午10時29分左右，周先生發現自己停在住宅樓下的Tesla Model Y天窗被一袋從天而降的垃圾砸穿，車頂玻璃出現圓形凹陷破損，垃圾殘渣散落車身四周。天眼記錄了垃圾墜落砸中車輛的瞬間，事發前剛好有一名兒童經過，所幸未被砸中。 民警根據垃圾落點和車輛受損程度初步鎖定了可能涉及的高層單位。隨後在翻查垃圾殘留物時發現了兩條關鍵線索：一是貼有店鋪封條的外賣餐盒，二是使用過的貓砂。警方據此排查周邊外賣店鋪，並逐一摸排樓棟內的養寵家庭，最終將目標鎖定在17樓住戶江某身上。

與妻子發生口角 江某起初拒不承認，聲稱自己在事發前已乘電梯下樓扔過垃圾。然而監控影片顯示，他是在事發時段之後空手進入升降機，與其說法完全矛盾。面對鐵證，江某如實供述當天出門扔垃圾時與妻子發生口角，一怒之下將整袋垃圾從北窗丟下。 在警方逐戶排查期間，江某專門用手機向AI搜索了兩條問題：一條是「高空拋物刑事立案標準」，另一條是「一不小心東西掉下去把別人車砸了怎麼辦」。AI搜索結果中甚至出現了「如果是物品沒放穩意外滑落，不屬於高空拋物罪」的提示，江某顯然在尋找將故意拋物包裝成意外墜物的脫責話術。目前江某因涉嫌高空拋物罪已被依法採取刑事強制措施，案件仍在進一步偵辦中。其工作單位在獲知此事後已將其解聘。