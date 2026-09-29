中年內地漢澳門劫兩女2萬港元　用水下推進器偷渡赴珠海就擒

一名有搶劫前科、正處於司法候審階段的內地男子，上周在澳門搶劫兩名內地女子約2.1萬港元後，利用水下推進器欲從澳門涉水偷渡至珠海，未料遭內地警方截獲，目前正被內地警方刑事拘留。

受害人因置業需求欲兌換港元

案情指，其中一名受害內地女子有澳門置業需求而要兌換港元，透過即時通訊軟件微信一個兌錢群組，上周二聯絡到自稱可兌換貨幣的涉案36歲孟姓內地男子。該女子與內地女友人翌日凌晨相約孟男在路氹一間酒店會面，3人隨後一同前往孟男租住的酒店房間交易。交易期間，受害女子提出查看港元現金，確認資金無誤後再交易時，孟男突從衣櫃取出一把長約20厘米的刀指嚇兩女，更揚言要殺死她們，威逼兩人交出隨身現金，最終兩女因擔心人身安全而交出2.1萬港元現金。