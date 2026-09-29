中年內地漢澳門劫兩女2萬港元　用水下推進器偷渡赴珠海就擒

一名有搶劫前科、正處於司法候審階段的內地男子，上周在澳門搶劫兩名內地女子約2.1萬港元後，利用水下推進器欲從澳門涉水偷渡至珠海，未料遭內地警方截獲，目前正被內地警方刑事拘留。
受害人因置業需求欲兌換港元
案情指，其中一名受害內地女子有澳門置業需求而要兌換港元，透過即時通訊軟件微信一個兌錢群組，上周二聯絡到自稱可兌換貨幣的涉案36歲孟姓內地男子。該女子與內地女友人翌日凌晨相約孟男在路氹一間酒店會面，3人隨後一同前往孟男租住的酒店房間交易。交易期間，受害女子提出查看港元現金，確認資金無誤後再交易時，孟男突從衣櫃取出一把長約20厘米的刀指嚇兩女，更揚言要殺死她們，威逼兩人交出隨身現金，最終兩女因擔心人身安全而交出2.1萬港元現金。
孟男得手後隨即逃離現場，兩女亦隨即報警求助。澳門司警接報後展開調查，迅速鎖定孟男身份，調查發現他得手後將搶劫所得港元兌換為人民幣，並轉賬至內地銀行帳戶。他之後乘的士前往氹仔單車徑附近海域，利用專門配備的水下推進器輔助，經水路偷渡往珠海橫琴，最終入境當地後遭內地警方當場截獲。孟男目前已被依法刑事拘留，有待粵澳兩地警方調查及追究責任。據悉，孟男去年12月底因搶劫罪被澳門司警拘捕，案件正處於候審階段，司法機關已禁止他離境。
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