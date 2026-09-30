遼寧25歲博主「嘻嘻徐寶」9月28日離世，隔日帳號發布訃告，她生前曾公開談及胃癌病情及自己罹病前的不良生活習慣，引發熱烈討論。
偏好重油重辣口味
「嘻嘻徐寶」過去曾在網上分享自身罹癌經歷，診斷出胃癌後，她曾拍攝影片檢視生活方式，坦言自己長期作息不規律，通常凌晨0點至2點才睡，一天只吃兩餐，平時也不愛喝水，經常喝咖啡及奶茶，飲食則以外賣或外食為主，偏好重油、重辣口味。
她的離世消息曝光後，引發網友討論年輕人罹患胃癌的相關議題，有人留言表示，看完她分享的生活模式，發現自己的作息及飲食狀況甚至更差，也有人自稱同樣被診斷出胃癌，生活習慣與她相近，因此產生是否存在共同因素的疑問。
不少網民留言悼念
而在噩耗傳出後的隔29日，「嘻嘻徐寶」的官方微博帳號發布訃告，證實她已於前一天離世，並以文字追憶她的一生，感謝一路支持及關心她的網友。消息傳出後，不少網友留言悼念，也讓這名年僅25歲的年輕博主抗癌經歷再次受到關注。
另有部分網上言論將她年輕罹癌與食品安全、新冠疫苗接種等因素連結，不過目前並無她個人罹癌原因與上述因素存在因果關係的可靠證據，相關說法仍屬網上討論，不能據此認定疾病成因。
文章授權轉載自《中天新聞網》，按此查看原始文章
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