遼寧25歲博主「嘻嘻徐寶」9月28日離世，隔日帳號發布訃告，她生前曾公開談及胃癌病情及自己罹病前的不良生活習慣，引發熱烈討論。

偏好重油重辣口味

「嘻嘻徐寶」過去曾在網上分享自身罹癌經歷，診斷出胃癌後，她曾拍攝影片檢視生活方式，坦言自己長期作息不規律，通常凌晨0點至2點才睡，一天只吃兩餐，平時也不愛喝水，經常喝咖啡及奶茶，飲食則以外賣或外食為主，偏好重油、重辣口味。

她的離世消息曝光後，引發網友討論年輕人罹患胃癌的相關議題，有人留言表示，看完她分享的生活模式，發現自己的作息及飲食狀況甚至更差，也有人自稱同樣被診斷出胃癌，生活習慣與她相近，因此產生是否存在共同因素的疑問。