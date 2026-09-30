高市早苗籲刪「敵國條款」　中國批日本軍國主義復活

日本首相高市早苗日前在聯合國大會演講中，呼籲刪除《聯合國憲章》中「敵國條款」，中國常駐聯合國代表團副代表孫磊抨擊，日本推動軍國主義復活，表示「堅決反對」。 「周邊國家威脅」虛假敘事 官方《央視》報道，孫磊當地時間28日在作一般辯論時指出，當年日本以承認軍國主義罪行、接受《聯合國憲章》全部內容為前提加入聯合國。80多年後，高市政府卻對日本歷史罪行避而不談，還不斷炮製「周邊國家威脅」等虛假敘事，掩蓋持續強軍擴武企圖。

孫磊抨擊，「敵國條款」旨在防止法西斯主義和軍國主義再度威脅國際和平與安全，時至今日仍有重要現實意義。日本副代表梅津茂回應強調，日本在憲法之下遵守專守防衛政策，也堅定維持無核三原則，絕不會改變作為熱愛和平國家所走過的道路。

曾建議修改但未刪除 「敵國條款」由《聯合國憲章》第53條、第77條及第107條構成。規定「敵國」（德、意、日等法西斯或軍國主義國家）若有再次實施侵略政策的任何步驟，聯合國創始會員國有權對其實施軍事行動。 1995年，聯大通過決議認定「敵國條款」過時並建議修改，但受限於修訂程序（需聯大三分之二通過及安理會批准），截至現時，相關條款仍未刪除。 文章授權轉載自《中天新聞網》，按此查看原始文章