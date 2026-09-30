東航空姐推餐車不慎撞乘客手踭　下跪道歉求對方「踹一腳」

東方航空一名空姐疑因推送餐車時不慎碰撞男乘客，竟雙膝下跪在餐車旁，不斷道歉，甚至跪地請求男乘客「踹一腳」，但對方仍不願罷休，影片曝光引發熱議。

傷勢「應該不嚴重」

綜合內媒報道，拍下影片的張姓網友表示，他於28日晚間9時許，搭乘從安徽省合肥市飛往遼寧省大連市的航班，親眼目擊事件。這名空姐當時推餐車提供飲料，不慎碰到一名男子的手肘，但即使空姐道歉，對方仍不接受，最終出現空姐跪地道歉的一幕。

張男，當時空姐「跪了兩三次，挺久的」，張男表示，當時餐車移動速度並不快，被碰撞的男子也沒有出血，座艙長還拿來冰袋替男子冰敷，因此從現場狀況來看，傷勢「應該不嚴重」。