台網紅直播爆粗閙占星師唐綺陽　踩場轟星座欠數據支持

台灣星座專家唐綺陽29日開直播解析10月星座運勢，沒想到同時間百萬YouTuber錫蘭也開啟直播觀看，過程中頻頻針對唐綺陽的說法吐槽，不僅以「唐陽雞」戲稱對方，更一度對着鏡頭比中指、喊「SHUT UP」，火藥味十足，相關片段曝光後迅速引發網友熱議。 錫蘭在直播中對於唐綺陽的說法頻頻提出質疑，甚至拿出自己製作的簡報，對着鏡頭喊話：「唐陽雞看我PPT！」他更強調自己手上有「4萬個樣本」，並質問唐綺陽：「我有四萬個樣本，唐陽雞你有幾個樣本？」

「我排斥你這個工作！」 錫蘭此次主要質疑星座與個人特質、運勢之間是否存在足夠的統計依據。他在直播中表示，自己分析約4萬份樣本後，沒有看到星座與相關結果呈現「顯著相關」的數據，並以此質疑佔星論述的統計基礎。 直播過程中，雙方言論也形成強烈反差。當唐綺陽談到自身舞台劇經驗，並分享「不要排斥不怎麼樣的工作」等人生體悟時，錫蘭立即回應：「我排斥你這個工作！」之後唐綺陽分析牡羊座運勢，提及「人的問題蠻明顯正在衝擊你」等內容，錫蘭則忍不住吐槽：「真能夠瞎扯，我X！」甚至一度以英文「SHUT UP」要求對方停止發言。

「我們不回應囉」 除了質疑星座運勢的統計依據，錫蘭也不斷拿着簡報對鏡頭喊話，強調自己手中還有不少統計圖表尚未公開，認為占星內容應該提出更具體的數據支持。相關直播畫面也隨即遭網友截圖轉傳，在網上造成各方議論，有人認同錫蘭從數據角度提出質疑，也有人認為他的表達方式過於激烈，尤其比中指、飆髒話等舉動引發批評，討論持續延燒。 對此，目前唐綺陽本人尚未針對相關統計說法公開回應，不過根據傳媒報道，唐綺陽經紀人表示：「謝謝您的關心，我們不回應囉。」