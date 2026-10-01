王鶴棣幽默回應陰莖增大手術失敗傳聞 「哥們兒很好」

中國人氣男星王鶴棣日前被傳出私下進行陰莖增大手術時，因注射玻尿酸導致器官組織壞死，導致栓塞、變黑甚至陽痿。他在9月29日現身綜藝節目《你好，星期六》的錄影，以日本動漫《海賊王》主角「路飛」的造型亮相，並以幽默口吻直接回應傳聞。
被問及相關謠言時，王鶴棣大方做出回應：「給大家報個平安，哥們兒最近很好，哥們的『哥們兒』也很好！」用自信且輕鬆的態度證實健康狀況無虞，坦率的回應立即在現場引發笑聲，讓許多粉絲鬆了一口氣。
王鶴棣親自發聲後，不少粉絲在社交平台表達支持留言：「喜歡王鶴棣的坦蕩蕩」、「跟粉絲永遠雙向奔赴，立刻跟所有人報平安」、「王鶴棣做人就是坦蕩，內心骯髒的人是複製不了」、「心理素質真的好強大」。
工作室早前否認接受手術
事件發生後，王鶴棣所屬工作室於16日迅速發表聲明，強調已委託律師團隊提告。被影射的診所「上海靜和醫療」同步發聲澄清王鶴棣未曾就醫過，且診所並未提供該項治療項目。
文章授權轉載自《中天新聞網》，按此查看原始文章
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