王鶴棣幽默回應陰莖增大手術失敗傳聞 「哥們兒很好」

中國人氣男星王鶴棣日前被傳出私下進行陰莖增大手術時，因注射玻尿酸導致器官組織壞死，導致栓塞、變黑甚至陽痿。他在9月29日現身綜藝節目《你好，星期六》的錄影，以日本動漫《海賊王》主角「路飛」的造型亮相，並以幽默口吻直接回應傳聞。

被問及相關謠言時，王鶴棣大方做出回應：「給大家報個平安，哥們兒最近很好，哥們的『哥們兒』也很好！」用自信且輕鬆的態度證實健康狀況無虞，坦率的回應立即在現場引發笑聲，讓許多粉絲鬆了一口氣。