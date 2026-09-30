日本冬甩Mister Donut重返內地市場　闊別7年上海首店開張前逾百人排隊

由日本企業經營的知名冬甩品牌Mister Donut，退出中國內地市場7年後，周一在上海開設新分店，標誌品牌重返內地市場。新店共出售25款產品，包括上海店獨有的款式，正式營業前已吸引過百人在門外輪候。
社長形容內地甜品市場成熟
在中日關係緊張之際，源自美國、現由日本公司取得亞洲地區獨家授權的冬甩連鎖品牌Mister Donut，周一在上海大型商場上海環球港開設分店，中文名為美仕唐納滋，是自2019年3月退出內地市場後重返。日本共同社報道，經營Mister Donut的日本樂清公司社長大久保裕行表示，內地甜品市場成熟，加上遇到「優秀的當地合作夥伴」，遂決定重新進軍內地市場，又稱首間分店選址是看中環球港的面積、布局和人流。
內媒報道指，上海美天甜品牌管理有限公司董事長劉澤凱認為，新店設計更符合當代年輕人消費習慣，公司希望把更好的體驗帶回上海。Mister Donut上海分店周一開業前，已吸引過百人排隊等候，店舖現時售賣25種產品，包括上海分店獨有的香蕉味波堤冬甩，售價介乎人民幣13至16元。樂清最新計劃至2029年底，會以上海為中心開設30間門市。
Mister Donut早於2000年在上海開設首間分店，高峰期在上海及杭州市擁有25家門市，但因顧客增長有限、人力成本上漲等因素，2019年3月退出內地市場。Mister Donut現時在本港、台灣及東南亞國家等有經營門市。
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