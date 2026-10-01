日本歸還熊貓曉曉及蕾蕾　回四川近8個月首公眾亮相

四川大熊貓保護研究中心雅安基地證實今年1月從東京上野動物園歸還中國的龍鳳胎熊貓「曉曉」、「蕾蕾」，由9月29日起在基地與遊客見面。
日媒《共同社》引述一名居住在日本埼玉縣的40多歲女粉絲表示，她曾多次去中國探熊貓，她興奮表示，「這次也一定會去。曉曉及蕾蕾可以公開亮相，可以放心了。」而「曉曉」、「蕾蕾」返回中國後，旅日熊貓數量「歸零」，有不少日本粉絲盼望，能再次迎來熊貓。
睿寶輝寶12月返中
此外，《新華社》報道，南韓愛寶樂園昨日（9月30日）宣布，在園內出生的雙胞胎熊貓「睿寶」和「輝寶」，將於12月第三周送回中國。愛寶樂園表示，具體啟程日期和前往地點，將綜合考慮雙胞胎熊貓的健康狀況、氣溫及當地情況等各方面因素後確定。
「睿寶」和「輝寶」是旅韓熊貓「愛寶」和「樂寶」在南韓誕下的第二胎，2023年7月出生。根據相關規定，世界各地出生的熊貓均須於年滿4歲前返回中國。「睿寶」和「輝寶」的姐姐「福寶」，已於2024年回到四川大熊貓保護研究中心臥龍神樹坪基地。
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