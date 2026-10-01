國慶77周年招待會 習近平︰堅定不移貫徹一國兩制

慶祝中華人民共和國成立77周年招待會昨晚在人民大會堂舉行。中共中央總書記、國家主席、中央軍委主席習近平出席招待會並發表重要講話。他強調，經過長期探索和實踐，中國特色社會主義制度展現出巨大優勢，國家治理體系和治理能力現代化水平不斷提高，實現中華民族偉大復興勢不可擋。

習近平指，77年來，黨團結帶領人民不懈奮鬥，創造了經濟快速發展和社會長期穩定兩大奇跡，實現了全面建成小康社會的第一個百年奮鬥目標，正朝著全面建成社會主義現代化強國的第二個百年奮鬥目標奮勇前進。他強調，今年以來，全黨全國上下銳意進取、奮力拼搏，編制實施「十五五」規劃，扎實推進各方面工作；又指要堅持穩中求進工作總基調，完整準確全面貫徹新發展理念，加快構建新發展格局，進一步深化改革開放，更好統籌發展和安全，推動經濟持續向新向優向好發展，切實保障和改善民生，努力完成全年目標任務，實現「十五五」良好開局。習近平並稱，要堅定不移貫徹「一國兩制」、「港人治港」、「澳人治澳」、高度自治方針，支持香港、澳門更好融入和服務國家發展大局，保持長期繁榮穩定；也要深化兩岸交流合作，堅決打擊「台獨」分裂勢力，反對外部勢力干涉，推動兩岸關係和平發展，推進祖國統一大業。