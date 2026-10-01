十一國慶｜天安門廣場國慶升旗儀式隆重 內地黃金周料逾21億人次出行

昨日是國慶77周年，北京天安門廣場清晨舉行隆重的國慶升旗儀式，大批民眾到場觀看。與此同時，國慶黃金周假期展開，各地迎來出行高峰，其中上海虹橋站候車大堂擠得水洩不通，多地旅遊景點發布門票售罄或限制人流通知。預計國慶假期全國跨區域人流將達21.3億人次。 國慶升旗儀式早上在北京天安門廣場舉行，6時10分軍樂隊奏響國歌，升旗手將國旗緩緩升至旗桿頂端。其後現場放出代表和平的白鴿，護旗隊之後在《歌唱祖國》歌聲中步操離開。大批民眾一早到來，觀看並拍攝這項莊嚴隆重的儀式。

國慶假期首日 全國跨區域出行人流料達3.4億 此外，中秋國慶黃金周長假展開，交通運輸部副部長李揚預計，國慶假期將達出行高峰，全國跨區域人流料達21.3億人次，日均約3億人次。他指，今年國慶假期出行有4個特點。一是峰值高，預計假期首日全國跨區域人流達3.4億人次，是平日出行人次近2倍。二是以公路出行為主，自駕及公路出行佔比料達90%以上。三是新能源車出行較多，規模料達日常的1.8倍。四是中秋、國慶假相隔僅3個工作天，部分人會湊成13日長假，因此長途旅遊將成為增長點。此外，鐵路出行也熾熱，國家鐵路集團有限公司公布，10月1日，全國鐵路預計發送旅客2,480萬人次，加開逾2,300班列車，前一天發送旅客達1,954.2萬人次。

多處旅遊景點門票售罄 內媒報道，假期首日，熱門景點的門票已告急，其中五台山、九寨溝、北京故宮等在假期前半段的門票幾乎售罄，只剩假期尾聲還有搶票機會。 其中五台山旅遊平台顯示，景區最大承載量是6萬人，10月1日及3日只剩500多張門票，2日售罄，4日剩1,000多張、5日4,000多張門票可預約。九寨溝景區公布，10月1日門票預訂4.1萬張，已達最大承載量，2日至5日門票售罄，6日及7日有餘票。四川三星堆博物館預約平台顯示，1日至6日門票售罄，7日還可預約，北京故宮博物院預約平台顯示，只剩7日還可預約。

西藏布達拉宮預約平台顯示，一號通道門票從1日至10日售罄，二號通道1日至7日門票也售罄。布達拉宮一號通道是全景深度路線，二號通道是只在每年旺季期間開放的精簡路線。