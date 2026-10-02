東方航空空姐下跪事件｜官方聲明稱全面調查 涉事乘客無大礙

東方航空一架從合肥飛往大連的航班，近日傳出空姐推餐車提供飲品時，不慎碰撞一名男性乘客的手肘，儘管當下立即道歉，仍無法平息對方不滿。網上流出影片顯示空姐當場雙膝下跪，請求乘客踹自己一腳，引發外界關注。東方航空9月30日發聲明證實此事，表示涉事乘客當時情緒激動，持續以粗俗言語辱罵空姐，並出言威脅，要求空姐落機後陪同就醫。公司已對涉事空姐提供心理輔導，並將全面調查事件經過。

為涉事空姐提供心理輔導 現已復工 事件在9月28日晚上發生，影片顯示一名空姐雙膝跪在餐車旁，引發網友熱議。張先生在影片留言還原經過，指出當時空姐推餐車時不慎撞到一名男乘客的手肘，雖然傷勢並不嚴重，而且空姐第一時間已經道歉，但乘客仍不接受。當時空姐下跪，並請求對方踹自己一腳，卻仍未能平息乘客怒氣。 張先生接受媒體訪問時表示，空姐前後下跪約兩至三次，每次持續一段時間，但未拍下完整過程。 張先生表示，當時餐車速度並不快，遭碰撞的男性乘客手肘沒有出血，機艙乘務長也隨即拿冰袋為男子冰敷，傷勢並不嚴重。不過，該名乘客提出要求落機後，前往醫院接受檢查。事件曝光後，東航客服於9月29日表示，已登記相關問題，並高度重視此事。

東航稱乘客多次使用粗俗言語鬧空姐 東方航空9月30日透過官方社交平台發布聲明，證實9月28日合肥飛往大連航班發生空姐下跪事件。聲明指當時空姐推餐車時有提醒乘客注意，但由於一名乘客正睡眠，餐車不慎碰觸其手肘。空姐隨即多次致歉，並查看乘客狀況。 東航指出，該名乘客當時情緒激動，多次使用粗俗、過激言語，並要求當事空姐在飛機降落後陪同就醫，相關言行令空姐受到驚嚇。為維護飛行安全及客艙秩序，機艙乘務長等東航同事迅速介入及處理。

東航表示，航班抵達後，醫護人員登機檢查該名乘客，確認其沒有明顯外傷或腫脹，無須進一步處置。地勤人員原本提出陪同就醫，但遭乘客拒絕，該名乘客隨後自行離開。 東航強調，事件發生後，公司第一時間為當事空姐提供心理輔導及關懷支持，目前該名員工已恢復正常工作。公司也正與相關單位合作，全面檢視及蒐證事件經過，並感謝外界對民航第一線工作人員的關心與支持。 東航表示，確保飛行安全、用心提供服務是公司的使命與責任，未來將持續與各方合作，營造互相尊重、理解的飛行環境，同時嚴守航空安全底線，依法維護員工的職業尊嚴，持續為旅客提供優質服務。