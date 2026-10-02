廣州高鐵｜婦人因兒子來不及落車 手阻車門關閉

廣州高鐵｜婦人因兒子未及落車 手阻車門關閉

廣州南站今日（10月2日）發文，回應9月30日「陽江站一名旅客阻擋列車車門關閉」事件，廣州南站調查後證實，一名婦女與兩名同行兒女落車時，兒子發現漏帶行李而獨自返回車廂尋找。婦人見列車快將關門而兒子尚未下車，上前試圖阻擋車門關閉。

鐵路部門表示，當日晚上約11時20分，涉事列車由廣州南站開往湛江西站的C6729次列車抵達陽江站。當時一名成年女性旅客帶著兩名兒童下車，其中一名兒童發現隨身行李遺留在車內，便自行返回車廂尋找。