廣州高鐵｜婦人因兒子來不及落車 手阻車門關閉

廣州南站今日（10月2日）發文，回應9月30日「陽江站一名旅客阻擋列車車門關閉」事件，廣州南站調查後證實，一名婦女與兩名同行兒女落車時，兒子發現漏帶行李而獨自返回車廂尋找。婦人見列車快將關門而兒子尚未下車，上前試圖阻擋車門關閉。
鐵路部門表示，當日晚上約11時20分，涉事列車由廣州南站開往湛江西站的C6729次列車抵達陽江站。當時一名成年女性旅客帶著兩名兒童下車，其中一名兒童發現隨身行李遺留在車內，便自行返回車廂尋找。
兒子落車後發現漏帶行李
當女子發現列車準備關門時兒子仍未下車，她上前試圖阻擋車門關閉。陽江站工作人員發現後迅速上前勸阻，並聯絡列車上的職員，妥善照顧留在車上的兒童。
鐵路部門指出，23時23分，C6729次列車正常開車。車站工作人員事後對該名女子進行安全教育，提醒旅客切勿以身體阻擋列車車門，以免影響自己及行車安全。
婦人乘下一班車會合兒子
之後，該名女子於晚間11時40分搭乘下一班列車抵達茂名站，並順利安全接回兒子。鐵路部門表示，事件未影響列車正常運行。
文章授權轉載自《中天新聞網》，按此查看原始文章
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