澳門兒童院男舍監被捕　涉性侵9歲男童及偷拍5未成年人

澳門司警拘捕一名34歲青年兒童院舍男舍監，涉嫌性侵1名9歲男院友，以及偷錄另外4名未成年男院友洗澡。司警表示，不排除有其他受害人，將繼續調查。疑犯涉嫌觸犯「對被容留者之性侵犯」及「侵入私人生活」罪，案件已移送檢察院偵辦。
司警表示，疑犯在涉事院舍工作一年多。案情顯示，住在青年院舍的受害男童，8月底向母親透露，連續4晚睡覺時被院舍一名男子撫摸其私處，男童母親即向院方反映，院舍並於周三（9月30日）報案。
司警周四（2日）採取行動，到院舍帶走涉案男子，在他的手機發現內藏37段偷拍未成年男院友的片段，涉及案中5名受害人。司警其後再聯絡影片內另外4名院友的家長，初步知悉當事人除被偷拍之外，無涉及其他被侵犯行為。
司警強烈譴責涉案疑犯，指其身為院舍監督人員，應保護及教育院內青少年，卻背棄職業操守，濫用職權，性侵犯受照顧的青少年。
澳門社會工作局表示，目前涉事男子已被解僱，案件已交由警方全面調查。社會工作局將全力配合執法部門，絕不姑息。同時，局方已派員徹查該院舍，確保院內其他兒童的人身安全，並為受影響兒童及其家屬安排適切的心理輔導及支援。
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