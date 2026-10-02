澳門兒童院男舍監被捕　涉性侵9歲男童及偷拍5未成年人

澳門司警拘捕一名34歲青年兒童院舍男舍監，涉嫌性侵1名9歲男院友，以及偷錄另外4名未成年男院友洗澡。司警表示，不排除有其他受害人，將繼續調查。疑犯涉嫌觸犯「對被容留者之性侵犯」及「侵入私人生活」罪，案件已移送檢察院偵辦。

司警表示，疑犯在涉事院舍工作一年多。案情顯示，住在青年院舍的受害男童，8月底向母親透露，連續4晚睡覺時被院舍一名男子撫摸其私處，男童母親即向院方反映，院舍並於周三（9月30日）報案。

司警周四（2日）採取行動，到院舍帶走涉案男子，在他的手機發現內藏37段偷拍未成年男院友的片段，涉及案中5名受害人。司警其後再聯絡影片內另外4名院友的家長，初步知悉當事人除被偷拍之外，無涉及其他被侵犯行為。