江蘇出現山寨鎌倉高校前站平交道景點　江之電旁還有香港的士

日本經典漫畫《灌籃高手》讓神奈川縣的鎌倉高校前平交道，成為受旅客歡迎的「打卡」景點。在內地的江蘇省，近月便有一個仿照鎌倉高校前站平交道而建成的園區景點，除擺放有一列「江之電」列車和一座平交道設施，旁邊更放有日本隨處可見的自動販賣機和日文標示等，並被冠上「小鎌倉」的稱號，若以特定角度拍照「打卡」都幾可亂真。

內地興起「本地替代」旅遊模式 過往中國的黃金周，不少中國人都會前往日本旅遊，但近期中日關係仍然緊張，在國民申請赴日的手續門檻和要求增加、往返兩地航班接連減班下，今年首8個月訪日中國旅客人數按年大減五成六。另一邊廂，中國內地近年興起一股「本地替代」的旅遊模式，在境內建造一些類似日本風格的景點供旅客「打卡」用。 日媒報道，在距離上海約3小時車程的江蘇省，近月出現一座模仿鎌倉高校前平交道景點而興建的景點，包括竪有日式黃黑相間平交道欄柵、交通燈等，平交道後方就設有模擬湘南海岸的海景布景、帶「進入禁止」、「踏切」等日文的日本風格指示牌，以及日本常見的自動販賣機等，車站站名則為「連倉海岸駅」，英文為普通話拼音組成的"Liancang Coastline"。

平日都有人潮到場朝聖 平交道旁邊停放了一節模仿江之島電鐵的綠、黃色塗裝復古電車車廂，毗鄰更擺放有一輛香港市區的士，該列電車內部實為一間文青風格咖啡店。即使日媒記者到訪當日為平日，他仍觀察到現場有絡繹不絕的人潮到場朝聖。有到場旅客解釋，因前往日本旅遊的門檻較高，得知國內有這個景點便決定到場「替代體驗」一下日本鎌倉的動漫氛圍。有旅客就讚賞現場還原程度很高，能拍出很有日本動漫感覺的照片。 據知，除江蘇外中國其他省市也陸續出現類似仿照鎌倉高校前平交道、江之電和日式鐵道海景的「打卡」景點，並被冠上「小鎌倉」的稱號。報道估計，這種市場趨勢緣於很多園區經營者，發現模式能夠帶來巨大的網絡流量，故紛紛效法吸引年輕旅客。