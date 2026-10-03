習特會｜駐美大使重申「四條紅線」　台灣問題列首位

習特會談後，中國駐美大使謝鋒接受《Newsweek》專訪，首度較完整說明兩國元首華府會談的成果與北京立場。謝鋒表示，雙方同意建立「在相互尊重、公平和互惠基礎上的建設性中美戰略穩定關係」，同時點出包括台灣問題在內北京認定的「四條紅線」。 《Newsweek》美國時間1日刊出專訪內容。謝鋒表示，習近平此次訪美是睽違11年再次進行國是訪問，具有重要意義。根據他的說法，習特會後雙方就維持兩國元首直接溝通、穩定雙邊關係，以及貿易、禁毒、軍事溝通、人文交流等領域達成一系列共識。

謝鋒表示，雙方將進一步拓展經貿合作，同時維持禁毒合作與軍事溝通管道，並推動文化、青年等交流。他也提到人工智能議題，表示習近平向特朗普傳達中方對AI發展的看法，希望中美在相關領域展開合作。 AI「安護欄、裝煞車」 他強調，中國始終堅持科技應以人為本，發展應造福人類，服務人類進步。中美同為AI大國，應「安護欄、裝煞車」，而非「搞競賽、拉鐵幕」：「人工智能完全可以成為中美合作的新領域，而不是新的對抗或衝突戰場」。

不過，在合作之外，謝鋒也明確提出北京的「四條紅線」。他表示，中國認為「台灣問題、民主和人權、中國的道路和制度，以及中國的發展權」都屬於核心利益及重大關切，不應受到挑戰。 其中台灣問題被放在首位。謝鋒指出，中國維護國家統一和領土完整的決心不會動搖，並希望美方堅持反對「台灣獨立」的立場，謹慎處理台灣問題。

中美競爭應是「相互追趕」 謝鋒同時表示，中美之間存在廣泛共同利益，也存在分歧與不同意見，雙方不需要迴避競爭，但競爭應該公平、以規則為基礎，並控制在一定範圍內。他形容，中美競爭應是「相互追趕」，而不是一方輸、一方贏的零和對抗。 在人員往來方面，謝鋒則呼籲美方增加中美直航航班，便利簽證及入境程序，維持雙向人文交流管道，並支持兩國青年在教育、文化、旅遊及體育等領域交流。 此次專訪也透露，北京如何解讀這場受到高度關注的習特會。謝鋒將會談定位為中美關係的重要節點，強調雙方應透過政治外交管道及經貿磋商機制建立互信、管控分歧，在共同利益與不同立場之間尋求平衡。