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出版：2026-Oct-03 16:15
更新：2026-Oct-03 16:15

Starbucks首度進軍新疆開兩店　「星巴扎」結合非遺元素

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美國連鎖咖啡品牌星巴克首度進軍新疆。（圖／翻攝紫牛新聞）

美國連鎖咖啡品牌星巴克首度進軍新疆。（圖／翻攝紫牛新聞）

美國連鎖咖啡品牌星巴克（Starbucks）首度進軍新疆，9月29日在烏魯木齊同步開設2間門市，分別位於當地知名景點國際大巴扎及烏魯木齊天山國際機場。不過，星巴克拓展新疆市場的決定也引發美國國會議員及人權團體批評。

綜合《路透社》及《法新社》報道，星巴克此次開設的兩間門市，分別為國際大巴扎非遺旗艦店「星巴扎」，以及以「絲路驛站」為主題的天山國際機場店。其中「星巴扎」融入新疆民俗及非遺元素，店內加入民族樂器等設計，並推出新疆限定產品，將紅石榴、奶皮子等地方特色食材融入咖啡及飲品。

美國政治人物批評

星巴克中國執行長劉文娟表示，進入新疆不僅代表門市網絡進一步擴張，也希望與當地消費者建立長期連結。她並表示，星巴克將持續深耕新疆市場，依照當地特色打造消費場景及文化交流空間。

不過，美國聯邦眾議院「美中戰略競爭特別委員會」主席穆勒納爾（John Moolenaar）10月1日發表聲明，批評星巴克在新疆開店是「道德破產」的決定，並要求星巴克撤出當地。他認為，美國知名企業在新疆營運，會與外界對中國政府新疆政策及維吾爾族人權問題的指控產生連結。

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「赤裸裸的謊言」

據悉，聯合國人權事務高級專員辦事處2022年曾發布新疆人權評估報告，認為當地曾存在大規模任意拘禁等情況，並指出部分行為「可能構成危害人類罪」。中方則否認相關指控。

外交部回應稱，對新疆的相關指控是「赤裸裸的謊言」，並表示新疆社會穩定、經濟發展、民族團結及宗教和諧，中方也將繼續為外國企業提供投資機會。

值得注意的是，星巴克近年持續調整中國市場布局。公司2025年宣布將把內地零售業務的控股權出售給博裕資本，成立合資企業；《路透社》指出，新合資架構目前營運約8,000間門市。此次進軍新疆，也被視為星巴克進一步擴大中國市場布局的一環。

文章授權轉載自《中天新聞網》，按此查看原始文章

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