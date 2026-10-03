Starbucks首度進軍新疆開兩店　「星巴扎」結合非遺元素

美國連鎖咖啡品牌星巴克（Starbucks）首度進軍新疆，9月29日在烏魯木齊同步開設2間門市，分別位於當地知名景點國際大巴扎及烏魯木齊天山國際機場。不過，星巴克拓展新疆市場的決定也引發美國國會議員及人權團體批評。

綜合《路透社》及《法新社》報道，星巴克此次開設的兩間門市，分別為國際大巴扎非遺旗艦店「星巴扎」，以及以「絲路驛站」為主題的天山國際機場店。其中「星巴扎」融入新疆民俗及非遺元素，店內加入民族樂器等設計，並推出新疆限定產品，將紅石榴、奶皮子等地方特色食材融入咖啡及飲品。