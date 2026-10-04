習特會｜WSJ：白宮設習近平專用休息室　僅彭麗媛可陪

《華爾街日報》（WSJ）最新報道指出，國家主席習近平9月訪美與美國總統特朗普舉行峰會期間，中方官員在訪問行程安排上提出罕見要求，希望美方替現年73歲的習近平保留更多私人休息時間，甚至在白宮西翼安排一間專屬休息室。
報導引述知情人士表示，習近平此次訪美期間，行程安排與一般國是訪問有所不同，中方要求在白宮西翼準備一間「休息室」，讓習近平能在不同活動之間短暫休息。據稱，這間房間僅允許習近平的妻子彭麗媛陪同進入，就連習近平的主要幕僚、中央辦公廳主任蔡奇也不能使用。
抵達當晚無任何活動
《華爾街日報》指出，中方提出這項安排，加上習近平在部分場合的行動較為謹慎，引發外界對其身體狀況的關注。
此外，除了習近平抵達當晚無安排任何活動，中方先遣團隊事前已拒絕原訂9月24日兩人工作午餐，盼習近平訪問華府期間能有更多時間休息，致峰會議程出現長達5小時空檔。且最後一天9月25日，習近平在美國國家檔案館內也僅短暫停留約10分鐘，遠遠少於美方原先規劃。
「短得令人驚訝」
報道指出，中方團隊是依習近平體能狀態做出安排，「能站多久、能走多遠，以及何時需要停下來休息」。
曾在小布殊（George W. Bush）政府時期籌辦前國家主席胡錦濤三次國是訪問、美國國家安全會議前中國事務資深主任韋德寧（Dennis Wilder）表示：「我們從來沒有做過這種事（安排休息室），這很不尋常」。他還進一步指出，兩人實質會談時間「短得令人驚訝」。
文章授權轉載自《中天新聞網》，按此查看原始文章
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