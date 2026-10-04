APEC｜普京提「習特普」深圳三方會晤　外交部：無可供資訊

亞太經合組織（APEC）領導人非正式會議將於11月在深圳登場，俄羅斯總統普京（Vladimir Putin）表態只要先確定相關議程，願意與習特三方會晤。對此，外交部回應：「關於你提到的問題，我目前沒有可以提供的資訊」。
關鍵是確定會晤議題
據外交部官網3日晚間消息，發言人郭嘉昆以答記者問方式，回應俄媒提問普京表示在APEC領導人非正式會議期間舉行俄中美三方會晤是可能的，通過會面交換意見、瞭解彼此立場是有益的，關鍵是確定會晤議題。
郭嘉昆表示：「作為今年APEC東道主，中方願同各方一道，共同推動APEC『中國年』取得豐碩成果，為促進亞太和世界經濟增長作出新貢獻。」他接着指出：「關於你提到的問題，我目前沒有可以提供的資訊。」
取決於東道主中國
另外，對於中方能否確認兩位領導人將舉行會晤？將在會晤中向俄方提出哪些議題？郭嘉昆則回應稱：「元首外交的戰略引領是中俄關係行穩致遠的最重要政治保障。中方歡迎普京總統出席今年11月將在深圳舉行的APEC領導人非正式會議，願同俄方一道，共同推動APEC『中國年』取得豐碩成果。」
據悉，普京是1日在瓦爾代國際辯論俱樂部上透露相關訊息，稱美中俄三方元首有可能在APEC峰會期間會面，不過很大一部分還要取決於東道主中國的安排。他重申，會面一直都是有益的，彼此可以在會談中交換想法，澄清彼此立場，不過峰會之前要先確定相關議程。
文章授權轉載自《中天新聞網》，按此查看原始文章
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