APEC｜普京提「習特普」深圳三方會晤　外交部：無可供資訊

亞太經合組織（APEC）領導人非正式會議將於11月在深圳登場，俄羅斯總統普京（Vladimir Putin）表態只要先確定相關議程，願意與習特三方會晤。對此，外交部回應：「關於你提到的問題，我目前沒有可以提供的資訊」。

關鍵是確定會晤議題

據外交部官網3日晚間消息，發言人郭嘉昆以答記者問方式，回應俄媒提問普京表示在APEC領導人非正式會議期間舉行俄中美三方會晤是可能的，通過會面交換意見、瞭解彼此立場是有益的，關鍵是確定會晤議題。

郭嘉昆表示：「作為今年APEC東道主，中方願同各方一道，共同推動APEC『中國年』取得豐碩成果，為促進亞太和世界經濟增長作出新貢獻。」他接着指出：「關於你提到的問題，我目前沒有可以提供的資訊。」