上海男派520生日紅包畀女友　收唔返1314報警稱受騙

情侶間送禮原本是表達心意，沒想到竟有人把當成投資！上海近日一名男子送給女友520元人民幣（約609港元）生日紅包，原以為過幾天就能收到1,314元（約1,538港元）回禮，結果遲遲等不到，竟認為自己「損失大了」，甚至直接報警，讓警方也傻眼。 上海警務紀實節目《歪，110嗎？》近日披露這宗有趣報案。上海公安青浦分局民警夏杰表示，這名男子在交往過程中發現，自己幫女友買蜜雪冰城飲料時，女友有時會回請星巴克；平時收到紅包後，女方也曾在原金額上多加一些錢返還。

「紅包往來慣例」 男子因此認為，兩人之間似乎已形成某種「紅包往來慣例」，甚至從中嗅到了一絲「商機」。 女友生日當天，男子送出520元人民幣紅包。「520」在網絡用語中有「我愛你」的諧音，因此常被用作情侶間的表白或送禮金額。不過男子送出紅包後，心裏打的卻是另一個算盤，滿心期待女友回送「1314」元，象徵「一生一世」。

女方：再也不想見他 沒想到等了好幾天，女友始終沒有任何回禮，男子越想越不對勁，最後竟認為自己「被騙了」，直接向警方報案。 面對男子質問「我都給了你520，你為甚麼不回我1314？」女方則完全無法理解。她認為520元就是男友送給自己的生日禮物，既然是生日禮物，本來就沒有必要返還，更沒想過還要「加碼」回禮。經過警方調解，女方最後將520元紅包退還給男子，但也明確表示，「再也不想和他見面。」 事件曝光後，引發內地網民熱議，不少人直呼：「送禮變成投資」；「愛情甚麼時候變成算計」；「這個男的真的是超級極品」；「520想換1314，這槓桿率，炒期貨的看了都搖頭」。